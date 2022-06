Stade de Reims Mercato : Trois départs déjà actés au SDR

Publié par Ange A. le 04 juin 2022 à 01:59

Stade de Reims Mercato : Trois joueurs ne défendront plus les couleurs de Reims la saison prochaine. Leur départ a été officialisé.

Stade de Reims Mercato : Trois joueurs quittent le SDR

Le Stade de Reims a débuté son mercato estival avec un léger dégraissage. Vendredi, le club champenois a officialisé trois départs. Leurs contrats n’ayant pas été prolongés, Ghislain Konan, Moussa Doumbia et Sambou Sissoko quittent le SDR. Dans un communiqué, Reims a souhaité bon vent à ces trois éléments désormais libres de tout contrat. « Avant que les chemins de Ghislain, Moussa et Sambou ne se séparent officiellement de celui du Stade de Reims, le club de la Cité des Sacres tient à saluer leur travail et leur professionnalisme. Merci messieurs ! », a indiqué le dernier 12e de Ligue 1 Uber Eats.

Une grosse vente dans les tuyaux à Reims

Alors que le Stade de Reims vient de perdre ces trois éléments, un autre départ est envisagé cet été. Au micro de France Bleu Reims, Jean-Pierre Caillot a évoqué le prochain transfert d’Hugo Ekitike. L’avant-centre de 19 ans courtisé par le Paris Saint-Germain devrait rejoindre les nouveaux riches de Newcastle United. Les Magpies auraient revu leur offre pour le buteur de Reims à la hausse. Le club champenois pourrait s’en tirer avec plus de 45 millions d’euros en cas de vente d’Ekitike, dont 36 millions en indemnité de transfert et 10 millions en bonus.

D’après le président Caillot, il ne manque plus que l’aval du clan de son jeune buteur pour boucler cette affaire. « Aujourd’hui, c’est très concret. Et sur la table, il y en a une qui nous convient très bien. Une offre qui, à mes yeux, est intéressante sportivement pour le joueur et c’est maintenant à lui de faire son choix, ce n’est pas à moi de le faire. Désormais, ce sont ses conseillers qui doivent avancer sur ce dossier. Et si à l’heure où l’on parle ce n’est pas fait, c’est parce que ses conseillers n’ont pas encore souhaité avancer avec ce club », a indiqué le président rémois.