PSG Mercato : Une grosse confirmation tombe pour Ekitike

Publié par Ange A. le 03 juin 2022 à 09:05

PSG Mercato : Président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot a confirmé la tendance concernant l’avenir d’Hugo Ekitike, pisté Paris.

PSG Mercato : Un accord en vue pour Hugo Ekitike

Auteur de 11 réalisations et 4 passes décisives en 26 matchs, Hugo Ekitike est l’une des révélations de la saison. Les performances de l’attaquant du Stade de Reims n’auraient pas laissé les dirigeants du Paris Saint-Germain de marbre. Malgré la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG entend renforcer son attaque durant le mercato estival. Le board francilien souhaite oublier le flop Mauro Icardi. L’avant-centre est d’ailleurs poussé vers la sortie. Intéressé par Ekitike, Paris serait néanmoins proche de se faire doubler dans ce dossier par Newcastle United. Président du club champenois, Jean-Pierre Caillot a confirmé la tendance sur France Bleu Reims. La pépite rémoise est bien proche d’un transfert chez les Magpies cet été comme l’assure le patron des Stadistes.

Un gros chèque déjà promis à Reims cet été

Selon Jean-Pierre Caillot, la balle est désormais dans le camp d’Hugo Ekitike. « Aujourd’hui, c’est très concret. Et sur la table, il y en a une qui nous convient très bien. Une offre qui, à mes yeux, est intéressante sportivement pour le joueur et c’est maintenant à lui de faire son choix, ce n’est pas à moi de le faire. Désormais, ce sont ses conseillers qui doivent avancer sur ce dossier. Et si à l’heure où l'on parle ce n’est pas fait, c’est parce que ses conseillers n’ont pas encore souhaité avancer avec ce club », a confié le président Caillot.

Selon les informations de Foot Mercato, le Stade de Reims et Newcastle United seraient déjà tombés d’accord pour le transfert d’Ekitike. Le média en ligne révèle que les Magpies proposeraient 36 millions d’euros comme indemnité de transfert, soit 6 millions de plus par rapport à leur précédente offre parvenue en hiver. Le pensionnaire de Premier League devrait également verser 10 millions d’euros comme bonus dans ce deal. Reims pourrait donc empocher plus 45 millions d’euros en vendant son longiligne attaquant à Newcastle.