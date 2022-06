ASSE Mercato : Un ancien attaquant des Verts propose ses services

Publié par ALEXIS le 04 juin 2022 à 11:42

ASSE Mercato : Malgré sa relégation en Ligue 2, l’AS Saint-Étienne attire toujours du monde. Un ancien attaquant du club lui propose ses services.

ASSE Mercato : Kevin Mirallas proposés à Loïc Perrin

L’ ASSE a un nouvel entraineur pour ramener son équipe en Ligue 2. Laurent Batlles a été officiellement nommé vendredi. Il va reconstruire une équipe entière car 14 joueurs sont en fin de contrat et plusieurs d'entre eux pourraient sortir de l'effectif de la saison prochaine. Un ancien attaquant de l’AS Saint-Étienne, lui, n’a pas attendu la nomination du successeur de Pascal Dupraz pour proposer ses services aux Verts. Libre de tout engagement à la fin de son engament avec Moreirense (au Portugal), Kevin Mirallas, c’est de lui qu’il s’agit, s'est proposé pour aider son ancienne équipe à remonter rapidement en Ligue 1. L'ailier droit se dit disposé à une réduction de son salariale, selon les informations de MSV Foot.

Pour rappel, Kevin Mirallas avait défendu le maillot de l’ASSE entre 2008 et 2010. Il avait disputé 65 matchs avec les Verts, pour 5 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Polyvalent, il est à l’aise tant sur l’aile droite que gauche, et dans le rôle de meneur de jeu.

L'expérience du Belge, un atout majeur ?

L’International belge (60 sélections, 10 buts) pourrait apporter son expérience au groupe de Laurent Batlles, composé de nombreux jeunes joueurs : Lucas Gourna Douath (18 ans), Adil Aouchiche (19 ans), Saïdou Sow (19 ans), Maxence Rivera (20 ans), Étienne Green (21 ans), Zaydou Youssouf (22 ans), Mahdi Camara (23 ans), Yvann Maçon (23 ans) ou encore Mickaël Nadé (23 ans).

Kevin Mirallas a l’avantage de bien connaitre la Ligue 1 pour avoir joué au LOSC entre 2005 et 2008, soit trois saisons. C’est d’ailleurs en provenance de Lille OSC qu’il avait déposé ses valises à l' ASSE le 31 aout 2008, après avoir refusé de prolonger son contrat avec les Dogues. De plus, le joueur de 34 ans a évolué dans 6 autres championnats : en Grèce (Olympiakos), en Premier League anglaise (Everton), en Serie A (Fiorentina), en Jupiler Pro League (Antwerp), en Turquie (Gaziantep F) et évidemment à Moreirense au Portugal.