ASSE Mercato : Après Batlles, un autre retour chez les Verts ?

Publié par Ange A. le 04 juin 2022 à 06:35

ASSE Mercato : Laurent Batlles de retour comme entraîneur de Saint-Étienne, un autre ancien pourrait rejoindre le staff technique.

ASSE Mercato : Un autre ancien Vert bientôt dans le staff ?

Après l’annonce du départ de Pascal Dupraz, l’AS Saint-Étienne n’a pas tardé à officialiser son successeur. Vendredi, l’ASSE a officiellement investi Laurent Batlles comme son nouvel entraîneur. L’ancien milieu de terrain retrouve un cadre qu’il connaît bien, puisqu’il a évolué chez les Verts avant d’entamer sa reconversion comme encadreur. Le technicien de 46 ans se serait engagé pour deux saisons, plus une en option. Il débarque libre après son limogeage de Troyes en décembre. Il aura pour principale mission de ramener Saint-Étienne en Ligue 1 la saison prochaine. L’ancien milieu stéphanois débarque avec Emmanuel Da Costa (46 ans) comme adjoint et Romain Brottes comme analyste vidéo. Comme Batlles, un ancien pourrait retrouver l’Etrat cet été.

Un autre ancien milieu de retour à Saint-Étienne ?

Interrogé par Le Dauphiné Libéré, Jérémy Clément a ouvert la porte à un retour à l’AS Saint-Étienne. Cet autre ancien milieu de terrain stéphanois (2011-2017) est emballé par l’idée de retrouver un banc après son départ de Bourgoin-Jallieu. Il est déjà enthousiaste suite à la nomination de son ancien coéquipier sur le banc.

« Ça fait mal de voir le club dans cette situation. Et en tant qu’ancien joueur, j’aimerais pouvoir aider. Laurent Batlles, c’est l’homme de la situation, il connaît très bien l’ASSE. Je serais plus que partant pour évoluer dans un rôle d’adjoint. De toute façon, revenir à Sainté fait partie des choses que je ne pourrais pas refuser. L’affection des supporters à mon égard a toujours été très forte. Ça touche, forcément », a assuré le technicien de 37 ans. Reste maintenant à savoir si Loïc Perrin, son ancien coéquipier et coordinateur sportif des Verts, lui trouvera une place dans le nouvel organigramme du club ligérien.