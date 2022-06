Barça Mercato : Barcelone s'attaque à un ancien joyau de Paris

Publié par Dylan le 07 juin 2022 à 12:25

Barça Mercato : Une piste inattendue mais alléchante se distingue en attaque pour le FC Barcelone, qui pourrait recruter un ancien du Paris SG.

Barça Mercato : Angel Di Maria prêt à rejoindre les Blaugranas

Alors que les négociations sont toujours très tendues entre Ousmane Dembélé et le FC Barcelone, l'entraîneur catalan Xavi tenterait déjà une piste pour remplacer son jeune ailier. Les Blaugranas s'intéressent à l'ancien joyau du PSG Angel Di Maria, qui a annoncé son départ du club après 295 matches disputés avec le champion de France. Désireux de tenter un nouveau challenge, l'international argentin de 34 ans pourrait se laisser convaincre de rejoindre le FC Barcelone où une place de titulaire indiscutable serait plus qu'envisageable en cas de départ d'Ousmane Dembélé.

Passé par Manchester United et le Real Madrid, l'international argentin de 34 ans retrouverait donc un championnat qu'il a déjà connu avec l'ennemi juré des Catalans. Avec 124 matches joués pour 22 réalisations toutes compétitions confondues avec les Merengues, Angel Di Maria garde de bons souvenirs de son passage en Espagne. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l'ancien du PSG serait prêt à rejoindre Barcelone pour une durée d'un an, un détail qu'aurait accepté le Barça qui travaille sur le contrat. Cette saison, Angel Di Maria avait disputé 26 matches de Ligue 1 pour 5 buts et 7 passes décisives avec le club de la capitale.

Barça Mercato : La Juventus éliminée dans le dossier Di Maria

Autre concurrent dans le dossier Di Maria : la Juventus de Turin. Le club italien semblait le mieux positionné pour accueillir l'ailier argentin, mais selon plusieurs médias sportifs dont la chaîne BeIN Sports, le natif de Rosario pourrait bien faire le dos rond au dernier quatrième de Serie A. Les dirigeants du club bianconero mettent en effet beaucoup de temps à proposer un contrat au joueur de 34 ans, qui commencerait à s'impatienter.

Si la Juventus est en passe d'être éliminée dans ce dossier, le transfert d'Angel Di Maria au FC Barcelone est encore loin d'être acté. D'autant que les Blaugranas ont une autre piste en tête avant l'international albiceleste, à savoir Raphinha (Leeds United). Tout n'est donc pas totalement perdu pour la Juve, qui proposerait un salaire de 7 millions d'euros par an à l'ancien joueur du PSG.