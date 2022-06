PSG Mercato : Après Mbappé, la première grosse signature dévoilée

Publié par JEAN-LUC D le 04 juin 2022 à 14:12

PSG Mercato : Après la prolongation de Kylian Mbappé, les choses vont s’accélérer au Paris SG. Une première grosse signature serait dans les tuyaux.

PSG Mercato : Tout serait calé entre Ousmane Dembélé et le Paris SG

En fin de contrat le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé n’a toujours pas donné de réponse définitive au FC Barcelone concernant son avenir. À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, le club catalan n’aurait pas encore de nouvelles de l’international français de 25 ans. Une situation qui aurait fini par soulever le courroux de la direction barcelonaise.

À en croire la célèbre émission El Chiringuito, Dembélé et son agent auraient « disparu » pour Xavi Hernandez et Joan Laporta. Fatigués de l’attitude peu orthodoxe du joueur et son représentant, les décideurs du Barça ne compteraient plus lui soumettre d’offre de prolongation à son retour de vacances à Marrakech. Pour le média italien TMW, l’ancien milieu de terrain offensif du Stade Rennais aurait en effet d’ores et déjà réglé la question de son avenir depuis longtemps.

Le portail sportif explique notamment que le champion du monde ne devrait pas renouveler son engagement avec le vice-champion et devrait bel et bien signer en faveur du Paris Saint-Germain. D’ailleurs, au sein de la direction parisienne certaines voix s’élèvent déjà en interne pour assurer que l’affaire serait totalement bouclée avec le natif de Vernon.

PSG Mercato : Dembélé, première recrue estivale du Paris SG ?

Après Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé devrait prochainement débarquer dans la capitale pour signer son contrat avec le Paris Saint-Germain. À l’issue de cinq ans en Liga et une saison en Bundesliga sous les couleurs du Borussia Dortmund, l’ancien coéquipier de Lionel Messi s’apprête ainsi à le rejoindre au Paris SG. Fan du joueur français, Nasser Al-Khelaïfi aurait personnellement mené les débats pour le convaincre de venir remplacer Angel Di Maria au sein de l’attaque des Rouge et Bleu. En interne, les décideurs parisiens confieraient même qu’Ousmane Dembélé sera la première grosse signature de l’été après la prolongation de Mbappé.