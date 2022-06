ASSE Mercato : Un milieu offensif dans le viseur de l'AC Milan !

Publié par Thomas le 07 juin 2022 à 18:55

ASSE Mercato : Annoncé sur le départ de l'AS Saint-Étienne, un milieu offensif pourrait rebondir chez un club légendaire d'Italie.

ASSE Mercato : Adil Aouchiche attire du beau monde en Europe

C’est l’un des dossiers les plus chauds de l’été à l’AS Saint-Étienne. En fin de contrat en juin 2023, le milieu offensif stéphanois, Adil Aouchiche, devrait faire ses valises du Forez cet été tant sa cote est importante sur le Vieux Continent. En France déjà, le joueur formé au PSG a attiré les convoitises de l’OGC Nice, qui compte le relancer au sein d’un collectif solide. En Allemagne, le milieu serait suivi de près par le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen. Seulement, d’après Tuttosport, le joueur de 19 ans connaîtrait un autre courtisan et pas des moindres, l’AC Milan.

Comme le révèle le journal italien, Adil Aouchiche a été supervisé par le club lombard lors du tournoi Maurice Revello, où le milieu offensif s’est illustré avec l'Équipe de France U20. Buteur sur coup franc contre l’Argentine ce week-end (victoire 6-2 des Bleuets), le joueur de l’ ASSE aurait éveillé l’intérêt des Milanais qui pourraient rapidement se positionner pour l’enrôler. Récemment passé sous l’agence Sport Cover, entreprise qui gère notamment les intérêts de Lucas Gourna-Douath à Sainté, Adil Aouchiche pourrait rapporter une jolie somme aux Verts lors du mercato, lui qui est coté à 6 millions d’euros par le site Transfermarkt.

ASSE Mercato : Une saison décevante malgré des espoirs importants

Transféré du Paris Saint-Germain à l’AS Saint-Étienne en 2020, Adil Aouchiche avait réalisé une première saison encourageante, délivrant 5 passes décisives pour 2 buts inscrits. Utilisé avec parcimonie cette saison par Claude Puel, puis par Pascal Dupraz, l’ancien Titi peine à s’imposer dans le onze de départ, débutant la plupart des rencontres sur le banc de touche. Au final, le bilan de sa saison est sans appel, le milieu offensif des Verts n’aura inscrit aucun but pour 4 passes décisives sur l’ensemble de l’exercice. Doté d’un potentiel certain, le natif du Blanc-Mesnil ne devrait pas s’éterniser avec l’ ASSE, donnant ainsi un nouvel envol à sa jeune carrière, pourquoi pas en Serie A.