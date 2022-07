ASSE : Batlles annonce la couleur sur la fin du Mercato de Saint-Étienne

Publié par ALEXIS le 22 juillet 2022 à 22:10

ASSE Mercato : Lors de la présentation des dernières recrues en date de l’AS Saint-Étienne, Batlles a annoncé la couleur sur la suite du marché stéphanois.

ASSE Mercato : Batlles attend d'autres renforts à Saint-Étienne

Victor Lobry et Mathieu Cafaro, les deux joueurs engagés par l’ ASSE cette semaine, ont été présentés en conférence de presse, ce vendredi. Au cours de la cérémonie, Laurent Batlles a fait le point sur le mercato de l’AS Saint-Étienne. Il se dit satisfait du mercato actuel. Les verts ont recruté six nouveaux joueurs, à un mois de la fin de la fermeture du marché des transferts. « Avec Loïc Perrin et la présidence, on travaille en totale confiance. On essaye de mettre des choses en place. Oui pour l'instant on est très heureux des joueurs qui sont arrivés », a déclaré le nouvel entraineur des Verts.

Pour Laurent Batlles, l’expérience des recrues est un atout majeur pour aider l’équipe Stéphanois à retrouver la Ligue 1 le plus vite possible. « Il y en a qui sont montés, Mathieu Cafaro l'a fait avec le Stade de Reims, Jimmy Giraudon et Dylan Chambost l'ont fait avec l’ES Troyes AC, Anthony Biançon avec le Nîmes Olympique. Donc, c'est aussi important d'avoir des joueurs qui connaissent ce niveau-là et qui connaissent la difficulté du championnat (la Ligue 2, ndlr) », a-t-il souligné.

Toutefois, le mercato de l’ ASSE n’est pas refermée. Le coach des Stéphanois espère l’arrivée d’autres joueurs en renfort. « Aujourd'hui avoir 6 recrues, c'est déjà bien dans notre effectif. Un entraineur n'est jamais satisfait, donc on en attend encore d'autres... » a déclaré le successeur de Pascal Dupraz à l' ASSE.

Le coach confirme des départs, après Gourna-Douath

Laurent Batlles a aussi évoqué les joueurs en instance de transfert. « On a aussi peut-être des joueurs qui vont partir, vous les connaissez. Je ne vais pas vous mentir. […] On sait très bien qu'au 1er septembre, il y a le couperet du mercato… » a-t-il fait remarquer. En d’autres termes, le patron du staff technique de l’AS Saint-Étienne attend impatiemment la fin du mercato, pour être situé sur son effectif. Après Lucas Gourna-Douath, transféré au RB Salzbourg, le club ligérien devrait vendre Denis Bouanga et Adil Aouchiche. En cas d’offre intéressante, Mahdi Camara, Zaydou Youssouf ou encore Yvann Maçon pourraient également quitter le club relégué en Ligue 2.