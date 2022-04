ASSE Mercato : Adil Aouchiche boucle une belle signature !

Publié par Thomas le 06 avril 2022 à 18:09

Le mercato de l' ASSE risque de connaître du mouvement. À quelques mois de l'ouverture du marché, Adil Aouchiche a signé un contrat important.

ASSE Mercato : Un départ prévu pour Aouchiche cet été

En fin de contrat en juin 2023 à l’AS Saint-Etienne, le milieu offensif français Adil Aouchiche devrait agiter la prochaine fenêtre des transferts. Que les Verts se maintiennent ou non dans l’élite, l’ancien Parisien semble déjà avoir décidé de son avenir. Déjà tout proche de quitter la Loire en janvier, le joueur de 19 ans a pris une décision importante cette semaine, qui renforce un peu plus la probabilité de départ cet été.

Comme le révèle Foot Mercato ce mercredi, Adil Aouchiche a changé de représentant, rejoignant l’agence Sport Cover. L’entreprise gère notamment les intérêts de Lucas Gourna-Douath à l’ ASSE, mais aussi ceux de Michy Batshuayi, Wissam Ben Yedder, Geoffrey Kondogbia ou encore Nordi Mukiele. Un choix judicieux de la part du Titi, qui prépare donc le prochain mercato estival.

Ecarté du onze titulaire des Verts depuis l’arrivée de Pascal Dupraz, le milieu offensif se cherche un nouveau point de chute et a récemment été approché par plusieurs écuries en Europe, comme le Borussia Dortmund et Leverkusen. En France, l’OGC Nice se serait renseigné sur la situation du joueur pour un transfert cet été. Cet hiver, le natif du Blanc-Mesnil forçait déjà son départ de Sainté, d’après les informations du journaliste Bernard Lions. « Deux de ses trois agents ont discuté avec Loïc Perrin (coordinateur sportif) après le match face à Angers (1-0), dans le but de lui trouver une porte de sortie », avait évoqué le spécialiste des Verts dans L’Équipe du Soir.

Aouchiche suit le pas de Boudebouz

La signature du jeune milieu offensif chez Sport Cover fait écho aux récents changements de représentants réalisés par certains de ses coéquipiers. Avant Aouchiche, l’AS Saint-Etienne a vu Assane Diousse rejoindre Constellium Agency, gérée par l’ancien recruteur des Verts, David Wantier. Quelques semaines plus tôt, c’est Ryad Boudebouz qui avait rejoint la société Talk To My Agent, qui gère les intérêts de Rémy Cabella et Wesley Fofana.