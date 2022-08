ASSE : Compo de Saint-Étienne, une surprise face à Quevilly-Rouen

Publié par ALEXIS le 15 août 2022 à 10:42







L’ ASSE affronte Quevilly-Rouen ce lundi en L2, mais sans 4 joueurs. Quant à Lenny Pintor, il devrait être titulaire pour sa première avec Saint-Étienne.

ASSE : Quatre absents dans le groupe de l'AS Saint-Étienne

C’est le match entre l’US Quevilly-Rouen et l’ ASSE qui boucle la 3e journée de Ligue 2, ce lundi 15 aout (20h45). Les Verts sont en déplacement au Stade Robert-Diochon pour leur première confrontation, toutes compétitions confondues, avec le club normand. Après une défaite et un match nul, l’équipe de l’AS Saint-Étienne a à coeur de signer sa première victoire. C’est même un impératif pour les Stéphanois, car ils ont démarré le championnat avec trois points en moins, en raison de la sanction qui leur a été infligée en mai lors du match défi des barrages contre l’AJ Auxerre. Avant le coup d’envoi de la rencontre, l’ ASSE marque - 2 points au compteur et est provisoirement dernière au classement général. Quant à Quevilly-Rouen, il est 16e avec 1 point.

Lenny Pintor parti pour être titulaire à Rouen

L’entraineur de l’ ASSE a convoqué un groupe de 19 joueurs pour le match contre l'équipe conduite par Olivier Echouafni. Quatre joueurs du club relégué en Ligue 2 manquent à l’appel. Laurent Batlles est en effet privé d’Adil Aouchiche. Il souffre du genou et n’a pas fait le déplacement en Seine-Maritime. Idem pour Antoine Gauthier (milieu de terrain) et deux recrues estivales : Dylan Chambost (milieu offensif) et Anthony Biançon (défenseur central).

En revanche les autres recrues : Jimmy Giraudon, Mathieu Cafaro et Victor Lobry sont bien dans le groupe. Ils devraient être titulaires contre les Rouennais, tout comme Lenny Pintor. Dernier renfort en date des Stéphanois, l’attaquant en provenance de l’OL devrait être dans le Onze de départ de l’AS Saint-Étienne, à l’occasion de sa première sous le maillot des Verts.

La compo probable de l’ ASSE

Gardien de but : Green

Défenseurs : Giraudon, Silva, Nadé, Maçon

Milieux de terrain : Cafaro, Lobry, Neyou, Camara

Attaquants : Krasso, Pintor

La compo probable de Quevilly-Rouen

Gardien de but : Thuram

Défenseurs : Diedhiou, Pendant, Sissoko, Cissokho

Milieux de terrain : Bonnet, Boé-Kane, Gbelle, Sangaré

Attaquants : Mafouta, Soumaré