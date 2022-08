ASSE : Batlles confirme des absents et un grand retour à Valenciennes

Publié par ALEXIS le 25 août 2022 à 22:36





L’ ASSE ne pourra pas compter sur un groupe au complet lors de son déplacement à Valenciennes, samedi. En plus des exclus, Batlles a confirmé des absences.

ASSE : Aouchiche et Mouffek absents, Gabriel Silva incertain à Valenciennes

Toujours sans victoire ce début de saison, l’ ASSE est en déplacement sur le terrain de Valenciennes FC, lors de la 5e journée de Ligue 2. Pour ce match, l’AS Saint-Étienne compte des absents dans son effectif. Touché au genou et annoncé en instance de transfert, Adil Aouchiche (milieu offensif, 20 ans) ne sera pas dans le groupe de Laurent Batlles. Tout comme Aïmen Moueffek (milieu de terrain, 21 ans). Quant au défenseur brésilien Gabriel Silva, il ne s’est pas entrainé et est incertain. Antoine Gauthier (milieu de terrain, 18 ans) est lui en reprise. « Il reprend avec nous et la réserve. Il n'a pas le droit aux duels », a indiqué l’entraineur de l' ASSE, en conférence de presse d'avant-match.

Exclus contre le Havre AC (0-6), Étienne Green (gardien de but), Antonhy Biançon (défenseur central) et Mathieu Cafaro (milieu de terrain) sont suspendus pour le match contre le VAFC. Recruté cette semaine au FC Lorient, Matthieu Dreyer sera donc dans les buts de l' ASSE à Valenciennes.

AS Saint-Étienne : Batlles annonce le retour de Dylan Chambost

En revanche, Batlles a annoncé le retour de Dylan Chambost. Il devrait être dans le groupe stéphanois. « Dylan Chambost est de retour. Il ne s’est pas arrêté depuis sa blessure, si ce n’est dix jours après son opération. Il n’a presque rien perdu », a rassuré le coach des Verts. Pour rappel, Dylan Chambost a été recruté par l’ ASSE cet été en provenance de l’ESTAC. Il s’est blessé pendant la préparation estivale, lors du match amical contre Grenoble Foot (1-1). Victime d’une fracture du tiers inférieur du radius du poignet gauche, il avait été opéré avec succès le 18 juillet 2022.