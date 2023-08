Le FC Lorient veut dégraisser pour entamer sereinement sa saison. Plusieurs joueurs sont invités à se trouver une porte de sortie au plus vite.

Mercato FC Lorient : Le FCL veut faire le ménage

S'il y a bien un club qui a fait parler de lui durant ce mercato, c'est le FC Lorient. Les Merlus ont officialisé le transfert de Benjamin Mendy peu de temps après avoir été relaxé par la justice anglaise. Une décision qui a beaucoup fait parler du côté des fans de football.

Outre son recrutement, le FCL a acté les arrivées de Romain Faivre, prêté un an par Bournemouth, de Aiyegun Tosin, Formose Mendy et Dembo Sylla, en plus d'avoir conservé Régis Le Bris, un temps courtisé par l'OGC Nice. Cependant, pour pouvoir lancer sa saison de Ligue 1, les Merlus vont devoir dégraisser et plusieurs joueurs sont invités à se trouver un autre club, selon les informations de L'Équipe.

Des indésirables pris pour cible à Lorient

Si Moritz Jenz et Sambou Soumano ont déjà quitté le FC Lorient, plusieurs départs devraient s'accélérer dans les prochaines semaines. À commencer par Igor Silva. Le latéral n'entre plus dans les plans de Régis Le Bris, qui souhaite s'en séparer, et l'arrivée de Dembo Sylla va lui octroyer moins de temps de jeu pour celui qui ne compte que 8 titularisations cette saison.

L'attaquant Adrian Grbic est invité à se trouver un point de chute au plus vite et l'Autrichien ne manque pas de prétendants, puisque Bordeaux, Metz et plus récemment Valenciennes se sont positionnés sur l'ancien de Clermont. De leurs côtés, Stéphane Diarra, Bonke Innocent et Ibrahima Koné ne font plus partie des projets du club et sont invités à quitter la Bretagne.

Toujours selon L'Équipe, les cas de Julien Ponceau, Pablo Pagis et d'Adil Aouchichen'ont pas encore été tranchés. Si les deux premiers pourraient partir en prêt pour gagner de l'expérience, le FCL penche plutôt pour un transfert définitif concernant l'ancien parisien. Reste maintenant à savoir quels joueurs partiront dans les prochaines semaines. Des ventes permettraient de rapidement boucler la venue de Mohamed Kaba à Lorient.