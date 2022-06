Real Madrid Mercato : Officiel, Pérez acte une belle signature au milieu !

Publié par Dylan le 08 juin 2022 à 14:59

Real Madrid Mercato : Comme annoncé mardi, une star de l'effectif a officiellement prolongé avec le club merengue jusqu'en juin 2023.

Real Madrid Mercato : C'est fait, Luka Modric a prolongé

Ce n'était qu'une question de temps. Le milieu de terrain croate Luka Modric (36 ans) a officiellement prolongé d'un an son bail avec le Real Madrid, jusqu'en juin 2023 pour être précis. Le Ballon d'Or 2018 va donc continuer à éblouir les supporters madrilènes de son talent au moins une année de plus, pour leur plus grand bonheur. Arrivé à l'été 2012 contre un chèque de 35 millions d'euros et 7 millions de bonus à la Casa Blanca, Luka Modric s'est depuis largement imposé avec les Merengues en enchaînant les bonnes performances. Il a notamment remporté 5 Ligue des Champions, 3 Supercoupes d'Europe et 3 titres de champion d'Espagne avec le Real Madrid.

C'est via un communiqué du club que l'annonce de sa prolongation a été officialisée. « Le Real Madrid C. F. et Luka Modrić ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu'au 30 juin 2023 », peut-on d'ailleurs lire à travers celui-ci. Il s'agit-là d'une très bonne nouvelle pour le Real Madrid, qui devrait également enregistrer l'arrivée d'Aurélien Tchouaméni (22 ans), le prodige de l'AS Monaco.

Real Madrid Mercato : Le Real a très bien lancé son mercato

Tout roule ou presque pour la Casa Blanca depuis l'annonce du refus de Kylian Mbappé. Le Real se montre non seulement très actif sur le marché des transferts mais parvient également à attirer de grands joueurs (Aurélien Tchouaméni, Antonio Rüdiger) tout en se séparant uniquement de ses indésirables (Dani Ceballos, Isco, Gareth Bale, Marcelo...). Un mercato très intelligent de la part des dirigeants madrilènes qui vont également conserver en plus Luka Modric au milieu. D'autant que Florentino Pérez, le président du Real, ne semble pas inquiété pour le moment par un départ potentiel de ses autres stars (Karim Benzema, Vinicius Junior, Thibaut Courtois, Toni Kroos...).

Néanmoins, le remplaçant de Kylian Mbappé n'est pas encore connu à la Casa Blanca. Le Real Madrid s'est pourtant montré insistant auprès de l'ailier portugais Rafael Leão (22 ans, AC Milan) et du buteur brésilien Gabriel Jesus (25 ans, Manchester City), mais aucun accord réel n'a été trouvé. D'autant que l'AC Milan souhaite absolument prolonger son joueur, et Arsenal semble avoir la main dans le dossier Gabriel Jesus. Le mercato du Real est donc encore loin d'être terminé.