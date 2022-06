PSG Mercato : 80M€, le génie de Luis Campos attendu au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 09 juin 2022 à 11:19

PSG Mercato : À quelques heures de l’ouverture officielle du mercato, l’enveloppe du Paris SG a été dévoilée. Luis Campos devra faire preuve d’ingéniosité.

PSG Mercato : Un budget déjà rogné pour le recrutement de Luis Campos ?

Le mercato estival ouvrira officiellement ses portes cette nuit. Attendu pour remplacer Leonardo, Luis Campos va devoir innover pour renforcer le Paris Saint-Germain. En effet, dans son édition du jour, L’Équipe révèle que le futur patron du recrutement des Rouge et Bleu va disposer d’une enveloppe de 80 millions d’euros, plus les ventes éventuelles de joueurs, pour renforcer l’équipe en vue de la saison prochaine.

Cependant, Luis Campos devra retrancher à cette enveloppe environ 40 millions d’euros pour l'option d'achat de Nuno Mendes, soit la moitié du montant alloué pour le marché estival. Il faudra également potentiellement prévoir entre 15 et 20 millions d’euros sur ce budget si le Paris SG se décide effectivement à licencier Mauricio Pochettino. Luis Campos devra donc faire preuve d’ingéniosité sur ce mercato.

PSG Mercato : Luis Campos a déjà dégagé ses grandes priorités

D’après les informations divulguées ce jeudi par le journal Le Parisien, Luis Campos aurait deux cibles prioritaires pour cet été. Le nouvel homme fort du Paris Saint-Germain souhaiterait signer un coup en défense centrale, mais aussi dans le couloir droit, et éventuellement renforcer le milieu de terrain, où trois renforts sont attendus, et un attaquant au moins.

Et aux dernières nouvelles, l’ancien dirigeant de l’AS Monaco et du LOSC multiplierait déjà les pistes afin de permettre au prochain entraîneur parisien de disposer d’une équipe compétitive pour les grandes compétitions à venir, notamment en Ligue des Champions. L'homme de 57 ans aurait notamment des touches en Italie, au Portugal et en Ligue 1 pour ses grands objectifs de l'été.