PSG Mercato : Accord avec le Paris SG, le clan Zidane dévoile tout !

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2022 à 15:18

PSG Mercato : Désireux de se séparer de Mauricio Pochettino, le Paris SG serait parvenu à un accord avec Zinédine Zidane. Son clan fait le point.

PSG Mercato : Le conseiller de Zinédine Zidane parle

Depuis la bombe sortie par Daniel Riolo, le feuilleton Zinédine Zidane s’est littéralement enflammé. Un accord a même été annoncé avec le Paris Saint-Germain. Face aux rumeurs, le clan Zizou est sorti du silence. Contacté par l’AFP, Alain Migliaccio, le conseiller historique du technicien marseillais a démenti le rapprochement entre son client et le club de la capitale.

« Tous ces bruits qui circulent sont infondés. À ce jour, je suis la seule personne admise à représenter et conseiller Zinédine Zidane. Ni Zinédine Zidane ni moi-même n’avons été contactés directement par le propriétaire du PSG. Je doute en plus fortement que Sa Majesté l’émir du Qatar, le Cheikh Tamin Ben Hamad Al Thani, ait l’habitude de passer par les réseaux sociaux ou les médias pour gérer ses affaires et prendre des décisions capitales concernant l’avenir du PSG. Je ne suis même pas sûr qu’il soit vraiment intéressé par la venue de Zinédine Zidane », a expliqué l’agent de joueurs. Même son de cloche du côté de la direction du Paris SG.

PSG Mercato : Le Paris SG calme la situation pour Zidane

Avant la sortie du conseiller de Zinédine Zidane, le Paris Saint-Germain avait déjà jeté un gros bémol sur les informations de la presse espagnole annonçant que tout était presque réglé entre les Rouge et Bleu et l’ancien coach du Real Madrid. Contacté par l’AFP, le PSG n'a ni confirmé ni démenti les scoops divulgués ce vendredi par RMC Sport, El Chiringuito, Europe 1 et Mundo Deportivo, assurant que l’ancien meneur de jeu de l’Équipe de France s’apprêterait à succéder à Mauricio Pochettino au Camp des Loges. Interrogé par RMC, le club francilien a démenti l’accord annoncé avec le Marseillais, mais le média métropolitain assure que les négociations sont bel et bien existantes entre les deux parties.