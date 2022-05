PSG Mercato : C’est bien fini pour Mauricio Pochettino au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 01 mai 2022 à 13:36

PSG Mercato : Nommé en janvier 2021, Mauricio Pochettino ne sera pas sur le banc du Paris SG la saison prochaine. Le sort de l’Argentin serait déjà réglé.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino déjà viré par le Paris SG

De retour dans la capitale dans la peau d’un entraîneur, Mauricio Pochettino ne devrait pas faire long feu sur le banc du Paris Saint-Germain. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ancien défenseur parisien devrait céder sa place à l’issue de la saison en cours. La faute à une saison décevante avec une nouvelle désillusion en Ligue des Champions. Selon le journaliste Julien Laurens, la messe est déjà dite pour l’ancien manager de Tottenham. Il ne reste plus qu’à l’informer prochainement de son licenciement.

« Mauricio Pochettino n'a pas encore été informé par le PSG qu'il sera limogé à la fin de la saison », a confié le correspondant de la chaîne américaine ESPN. Poursuivant, le journaliste français révèle également que le Paris Saint-Germain attend de trouver d’abord un accord avec un autre entraîneur avant d’officialiser le départ de Pochettino, qui devrait quitter la capitale avec un gros chèque d’au moins 15 millions d’euros pour sa dernière année de contrat. Autant de spéculations qui ont fait pousser un coup de gueule au natif de Murphy après le match contre le RC Strasbourg.

PSG Mercato : Pochettino pousse un énorme coup de gueule après Strasbourg

Après une mise au point avant l’ouverture de la 35e journée de Ligue 1 à Strasbourg (3-3), vendredi, sur sa sortie sur son avenir et celui de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino a encore été interpellé par Prime Vidéo sur les rumeurs concernant son avenir avec le Paris Saint-Germain. Une insistance qui a fini par soulever le courroux du successeur de Thomas Tuchel.

« Je suis très fatigué, mais je suis fier et costaud. Je m'en fiche, je ne me préoccupe pas des rumeurs. Je suis seulement concentré sur mon travail, mes joueurs savent exactement comment nous travaillons, il faut simplement continuer de faire notre boulot. C'est un manque de respect. C'est le problème, nous sommes ici pour travailler pour le club et essayer de faire notre maximum. Il y a toujours un manque de respect, mais avec mon staff, nous sommes costauds et nous allons continuer », a déclaré Pochettino.

Les prochaines semaines seront donc décisives dans ce dossier.