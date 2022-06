PSG Mercato : L’OL prépare une offre inédite pour une star du Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 12 juin 2022 à 14:02

PSG Mercato : L’OL est décidée à se servir au Paris SG pour renforcer son effectif. Jean-Michel Aulas s’attaque à une autre star des Parisiennes.

PSG Mercato : Après Sara Däbritz, l’OL vise Marie-Antoinette Katoto

Après avoir enregistré l’arrivée de Sara Däbritz mercredi passé, milieu de terrain de 27 ans et en fin de contrat le 30 juin prochain, l’Olympique Lyonnais s’attaque à une autre joueuse du Paris Saint-Germain. Et non des moindres. En effet, d’après les informations relayées ce dimanche par Téléfoot, Jean-Michel Aulas et les décideurs lyonnais seraient prêts à une véritable folie pour Marie-Antoinette Katoto.

Pour attirer la meilleure buteuse de l’histoire du Paris SG, le club olympien préparerait pour cela une « offre inédite dans l'histoire du football féminin. » En fin de contrat avec son club formateur, l’attaquante de 23 ans n’a toujours pas paraphé un nouveau bail et les Gones voudraient en profiter pour l’attirer dans les rangs des championnes d’Europe. Cependant, le PSG n’aurait pas encore dit son dernier mot dans cette affaire.

PSG Mercato : Antero Henrique déjà à l’oeuvre pour Katoto

S’il est parvenu à convaincre Kylian Mbappé de renoncer au Real Madrid pour poursuivre son aventure avec les Rouge et Bleu, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas convaincu Marie-Antoinette Katoto de faire pareil. Avec la situation de l’internationale française, le FC Barcelone, l’Olympique Lyonnais et le Bayern Munich seraient déjà à l’affût pour la récupérer gratuitement cet été.

Mais les dirigeants parisiens gardent leur calme et affichent même une énorme confiance dans l’aboutissement de ce dossier. En effet, Antero Henrique, le nouveau patron de la section féminine du Paris SG aurait d’ores et déjà rencontré les représentants de Katoto et une nouvelle rencontre devrait se tenir la semaine prochaine entre les deux parties. Reste maintenant à savoir si Marie-Antoinette Katoto serait disposée à trahir le club de la capitale pour rejoindre le grand rival lyonnais.

Affaire à suivre donc…