PSG Mercato : Florentino Pérez répond sèchement à Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 29 mai 2022 à 20:20

PSG Mercato : Pour la première fois depuis la prolongation de Kylian Mbappé au Paris SG, le président du Real Madrid Florentino Pérez a livré sa position.

PSG Mercato : Pérez « aujourd'hui, Mbappé n'existe pas »

Après le quatorzième sacre du Real Madrid en Ligue des Champions, Florentino Pérez est revenu sur la décision de Kylian Mbappé de poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain, malgré un accord verbal avec le club madrilène. Et le patron des Merengues a eu des mots très durs à l’endroit de l’attaquant français de 23 ans.

« Aujourd’hui, on ne parle pas de Mbappé, aujourd’hui c’est la fête du Real, de ses joueurs et de supporters (…) Le Real continuera toujours à travailler pour avoir les meilleurs joueurs. Mais Mbappé, c’est déjà oublié, il ne s’est rien passé. Le Real a fait une saison parfaite et c’est un sujet qui est oublié. Aujourd'hui, Mbappé n'existe pas », a déclaré Florentino Pérez avant d’envoyer un tacle bien appuyé au Paris SG et ses pétrodollars venus du Qatar.

PSG Mercato : Pérez « au Real Madrid, nous ne distribuons pas d’argent »

Samedi soir, le Real Madrid a remporté sa 14e Ligue des Champions face à Liverpool et après avoir sorti en phase à élimination directe le Paris Saint-Germain, Chelsea et Manchester City. Un scénario parfait pour Florentino Pérez ne sait pas fait prier pour ces nouveaux riches.

« Ce sont les équipes qui ont les budgets les plus élevés. Par conséquent, ils ont aussi les meilleurs joueurs (…) La différence, c’est qu’au Real Madrid, nous ne distribuons pas d’argent, mais on partage une vision du football, des valeurs, le dévouement, le sacrifice, la proximité avec les fans », s’est vanté le dirigeant espagnol, en référence à Kylian Mbappé qui a préféré l’argent du Qatar plutôt que de réaliser son rêve d’enfant en rejoignant Madrid, selon les médias ibériques.