ASSE Mercato : Saint-Etienne vise un ancien buteur du RC Lens

Publié par Thomas le 13 juin 2022 à 17:20

ASSE Mercato : L'AS Saint-Étienne cherche à reconstruire son effectif et penserait sérieusement à recruter un ancien attaquant du RC Lens.

ASSE Mercato : Saint-Etienne pense à Thierry Ambrose

Le mercato risque de s’annoncer mouvementé dans la Loire. Après sa relégation en deuxième division, l’AS Saint-Étienne prévoit de gros changements à tous les niveaux avec notamment une refonte totale de l’effectif. En attendant le rachat du club par l’investisseur amércain David Blitzer, prévu avant la fin du mois de juin, les dirigeants stéphanois multiplient leurs pistes dans différents secteurs de jeu. Parmi ces possibles recrues estivales, Loïc Perrin et son staff auraient jeté leur dévolu sur un ancien joueur du RC Lens, aujourd’hui dans le championnat belge.

Comme le révèle le média MSV Foot sur Twitter, l’ ASSE ciblerait cet été Thierry Ambrose. L’ancien avant-centre du RCL (2018-2019) plairait beaucoup à la direction ligérienne qui s’attend à une grande vague de départs cet été. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Ostende, le Guadeloupéen pourrait débarquer pour une somme avoisinant le million d’euros. En Jupiler Pro League, Ambrose a cette saison inscrit 6 buts pour trois passes décisives en 32 rencontres.

ASSE Mercato : Un défenseur signe à l’AS Saint-Étienne

En attendant de possibles arrivées cet été, les Verts ont officialisé ce lundi la signature en pro d’un jeune latéral prometteur. Comme annoncé sur ses différents réseaux, l’AS Saint-Étienne a bouclé la signature professionnelle de Lucas Calodat. Le latéral gauche de 20 ans a paraphé un contrat d’une saison. " Signer ce contrat professionnel me fait vraiment plaisir. J’ai l’impression d’avoir validé une partie du travail que j’ai fait depuis mon arrivée au club et je sens que j’ai appris plus vite la saison passée au contact du groupe pro. Je suis content de passer cette étape mais je sais aussi que je vais devoir travailler encore plus pour continuer à progresser dans le but d'apporter offensivement et défensivement ", a déclaré le jeune Stéphanois, au club depuis 2017.