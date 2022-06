ASSE Mercato : Un champion du monde proche de rejoindre Sainté !

Publié par Thomas le 13 juin 2022 à 11:20

ASSE Mercato : Désireux de renforcer son arrière-garde, l'AS Saint-Étienne serait en passe de recruter un champion du monde 2018.

La révolution est lancée à l’AS Saint-Étienne. Malgré une douloureuse descente en Ligue 2 BKT, le club désormais entraîné par Laurent Batlles souhaite se renforcer cet été pour rapidement renouer avec l’élite. Alors que de nombreux joueurs sont attendus pour faire leurs valises du Forez ces prochains jours, l’ ASSE devrait en parallèle recruter du côté de la Ligue 1, et ne manque pas de pistes. Après Anthony Briançon, qui se rapproche à grand pas du club ligérien, Sainté serait en négociations avancées avec un champion du monde 2018.

D’après les informations de L’Équipe, Laurent Batlles aurait entamé le dialogue avec Adil Rami, actuellement libre de tout contrat après sa pige d’une saison à l’ES Troyes AC. Arrivée surprise l’été dernier à l’ESTAC, l’ancien défenseur de l’OM est actuellement en réflexion concernant son futur club. Si à 36 ans, Adil Rami s’est récemment vu proposer un nouveau contrat de la part du club de l’Aube, ses récentes discussions avec le coach des Verts pourraient le faire changer d’avis. Laurent Batlles aimerait le faire venir dans la Loire pour encadrer les jeunes générations et apporter son expérience à un groupe nouveau. Cette saison, Rami aura connu un passage contrasté à Troyes, ne disputant que 17 rencontres entrecoupées de pépins physiques.

ASSE Mercato : Batlles continue son marché à l’ESTAC

L’intérêt de l’AS Saint-Étienne pour Adil Rami fait écho aux récentes annonces du quotidien L’Équipe concernant les objectifs de recrutement des Verts. Le média a en effet dévoilé la short list établie par Laurent Batlles pour le mercato, où figurent de nombreux cadres troyens. L’ancien coach de l’ESTAC aimerait en plus de Rami, joueur qu’il n’a pas entraîné, enrôler cet été les milieux Florian Tardieu, Dylan Chambost, Tristan Dingomé et Xavier Chavalerin. Le défenseur Jimmy Giraudon est également ciblé par l’ ASSE. Dans les buts, Loïc Perrin et son staff pensent à Gauthier Gallon, afin d’apporter de la concurrence à Etienne Green.