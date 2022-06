Atlético Mercato : Luis Suarez en partance pour River Plate ?

Publié par Dylan le 13 juin 2022 à 17:55

Atlético Mercato : En fin de contrat avec les Colchoneros le 30 juin, Luis Suarez pourrait quitter l'Europe et rejoindre River Plate.

Atlético Mercato : River Plate a formulé une offre pour Luis Suarez

Depuis quelque temps, le légendaire club argentin de River Plate convoite Luis Suarez, qui a réalisé une saison moyenne avec les Colchoneros. Avec 35 matches disputés en Liga pour 11 buts inscrits et 2 passes décisives, l'international uruguayen a été très important pour l'Atletico mais n'a pas vraiment eu le rendement attendu. Cependant, il a toute la confiance de son coach, Diego Simeone, qui compte sur lui la saison prochaine. Néanmoins, l'ancien du FC Barcelone pourrait être tenté par un dernier challenge en Argentine, où River Plate espère le recruter.

Pour rappel, Luis Suarez avait d'abord fait ses armes dans son pays à savoir l'Uruguay, où il a joué pour le Nacional avant de rejoindre le FC Groningen aux Pays-Bas. Un dernier défi à River Plate pourrait donc attirer le joueur, même si l'opération semble très compliquée selon le coach du club argentin, Marcelo Gallardo. « C'est difficile de parler de quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Je peux juste dire qu'il y a un intérêt de notre club et qu'il (Luis Suarez) a écouté notre offre et qu'il y réfléchit » a déclaré avec prudence l'ancien monégasque.

L'Atalanta Bergame s'intéresse aussi à Luis Suarez

Marcelo Gallardo a discuté avec l'attaquant uruguayen de 35 ans, avec il est assez proche. « J'ai parlé avec lui parce que je le connais, nous avons une bonne relation, je le respecte en tant que joueur et en tant que personne. J'ai simplement pris contact pour savoir ce qu'il compte faire de son futur, s'il aimerait découvrir le championnat argentin, et jouer pour un club comme le nôtre qui peut lui donner beaucoup et lui offrir un football compétitif avant la Coupe du monde. »

Luis Suarez n'a donc pas encore pris sa décision sur son avenir, et un départ est toujours envisageable. Mais après seulement un an à l'Atletico Madrid, les supporters des Colchoneros imaginent mal voir leur star partir, alors qu'Antoine Griezmann ne sera pas retenu dans le club rival du Real. La presse italienne annonçait aussi un intérêt de l'Atalanta Bergame pour Luis Suarez, mais aucune offre n'a été formulée de la part du club italien à ce jour.