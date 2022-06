FC Nantes Mercato : Une piste turque explorée pour remplacer Lafont

Publié par ALEXIS le 15 juin 2022 à 11:28

FC Nantes Mercato : En plus de l'OGC Nice et l’OL, un jeune gardien de but turc plaît aussi au FCN, qui anticipe le possible départ d’Alban Lafont.

FC Nantes Mercato : Ersin Destanoglu dans les plans du FCN

Le nom d'Ersin Destanoglu a déjà été associé à l’OGC Nice et à l’ OL en Ligue 1. Il est dans les plans de Christophe Galtier pour succéder à Walter Benitez en fin de contrat. Le FC Nantes s’est aussi mis sur les rangs pour tenter d’enrôler le jeune portier, selon les informations de la chaîne turque NTV Spor.

Son contrat au Besiktas expire en juin 2023 et la direction des Canaris songe à le récupérer gratuitement lors du mercato hivernal prochain, à défaut d’un transfert cet été. Le FCN prépare en effet la succession d’Alban Lafont, très sollicité sur le marché des transferts. Si une offre intéressante arrive sur le bureau de Waldemar Kita pour son dernier rempart, il ne le retiendrait pas. Valorisé à 16 M€, le portier N°1 du FC Nantes est l’une des valeurs sûres de l'équipe d'Antoine Kombouaré.

FC Nantes Mercato : Forte concurrence sur le portier turc

Néanmoins, les Canaris doivent affronter la concurrence de plusieurs clubs étrangers, en plus du Gym et l’Olympique Lyonnais. D’après la source, trois clubs bien connus en Europe sont également intéressés par les services d'Ersin Destanoglu : le RB Salzburg, l’Ajax Amsterdam et Schalke 04. Il faut dire que le gardien de but de 21 ans a tapé dans l’oeil de ces prétendants, grâce à ses performances avec le club basé à Istanbul, depuis la saison 2020-2021.

Il avait réalisé le triplé avec son équipe, en remportant le Championnat, la Coupe de Turquie et la Supercoupe. La valeur d’Ersin Destanoglu sur le marché des transferts se porte à 10 M€, mais le Besiktas pourrait le laisser filer pour un montant compris entre 5 et 7 M€, à en croire les informations en provenance de Turquie.