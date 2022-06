PSG Mercato : Campos frappe un coup énorme au poste d'entraîneur !

Publié par Thomas G. le 15 juin 2022 à 12:17

PSG Mercato : Le nouveau conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos, pourrait prendre sa première grande décision sur le poste d'entraîneur.

PSG Mercato : Luis Campos a tranché pour le poste d’entraîneur

C’est le dossier qui anime le monde du football ces dernières semaines : qui sera à la tête du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Luis Campos semble vouloir ramener Christophe Galtier, son ancien compère au LOSC. Dans le même temps, l’état-major qatari rêve toujours d’attirer Zinédine Zidane pour entraîner le club.

Qu’en est-il de l’entraîneur actuel, Mauricio Pochettino ? L’hypothèse d’une saison supplémentaire du technicien argentin à la tête du club avait été évoqué pour attendre Pep Guardiola. Cependant, cette solution a très vite été écartée et le coach de 50 ans est désormais fixé sur son avenir. En effet, selon Le Parisien, le PSG et les avocats de Mauricio Pochettino sont parvenus à un accord pour le licenciement de l’ancien manager de Tottenham. L’annonce officielle aura lieu dans la semaine, au mieux aujourd’hui. Une page se tourne donc pour le Paris Saint-Germain qui va entamer un nouveau projet cet été. Le limogeage de Mauricio Pochettino et de son staff devrait coûter entre 15 et 20 millions d’euros au PSG.

Clap de fin pour Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino était arrivé en janvier 2021, quelques jours après le licenciement de Thomas Tuchel au PSG. L’entraîneur argentin était revenu avec l’étiquette d’un ancien joueur du club qui connaissait l’environnement parisien.

Son aventure parisienne restera paradoxale, le natif de Murphy a mené son effectif jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions. Sa première saison s’était ponctuée avec un titre en coupe de France et une perte du championnat de France. Cette année, le Paris SG a écrasé la Ligue 1, mais sans briller en coupe de France et en Ligue des Champions. Un gâchis pour l’entraîneur argentin qui avait l’un des meilleurs effectif de l’ère QSI.