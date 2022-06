LOSC Mercato : Newcastle ou AC Milan, le choix de Botman dévoilé

Publié par ALEXIS le 15 juin 2022 à 14:16

LOSC Mercato : Mis sur le marché des transferts cet été et courtisé par Newcastle et l’AC Milan, Sven Botman aurait choisi le club qu’il veut rejoindre.

LOSC Mercato : Offre améliorée de Newcastle pour Sven Botman

Bloqué par la direction du LOSC l’été dernier alors que plusieurs clubs souhaitaient le recruter, Sven Botman dispose d’un bon de sortie cet été. Le club nordiste se montre même très exigeant pour son solide défenseur central. Il espère plus de 35 M€ comme indemnité de transfert. Deux clubs : Newcastle United et l’AC Milan sont à la lutte pour s’attacher les services du N°4 de Lille. Alors que ce dernier était promis au club lombard, les Magpies et les nouveaux propriétaires saoudiens sont passés à l’offensive pour tenter de détourner Sven Botman.

Lors du mercato hivernal en janvier dernier, ils avaient transmis une offre estimée à 35 M€ au LOSC pour récupérer le Néerlandais, mais Olivier Létang avait fermé la porte de sortie à ce dernier. Selon les informations du Telegraph ce mercredi, Newcastle est revenu à la charge avec une proposition plus élevée, estimée à plus de 40 M€. Le club anglais aurait également fixé un ultimatum aux Lilllois, car il souhaite rapidement boucler le dossier du joueur de 22 ans avant la préparation estivale.

LOSC Mercato : Le défenseur de Lille donne sa préférence à l'AC Milan

Cependant, Sven Botman ne souhaite pas rejoindre Newcastle, mais plutôt l’AC Milan, selon les indiscrétions de La Gazzetta dello Sport. À en croire le média sportif transalpin, il a donné sa préférence aux Rossoneri, champions d’Italie et directement qualifiés pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Cela, contrairement aux Magpies, privés de coupe d'Europe. Si le choix de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam se confirme, le LOSC perdrait quelques millions d’euros, car l’offre des Milanais est évidemment en dessous de celles des Britanniques.