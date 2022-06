LOSC Mercato : AC Milan, tout est réglé pour Renato Sanches !

Publié par Timothée Jean le 08 juin 2022 à 12:27

LOSC Mercato : À deux jours de l’ouverture du marché des transferts, Lille est sur le point de perdre Renato Sanches en faveur de l'AC Milan.

LOSC Mercato : Départ imminent de Renato Sanches à l'AC Milan

Alors que le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, le LOSC est déjà très actif en coulisses, notamment dans le sens des départs. Le club lillois a déjà perdu plusieurs joueurs cet été. Après Burak Yilmaz, Xeka, Jérémy Pied et Ivo Grbic, les Dogues s’apprêtent à présent à perdre Renato Sanches. Le transfert de l’international portugais vers l’AC Milan serait même imminent. Et pour cause, après plusieurs semaines de négociations, les différentes parties engagées dans ce dossier seraient finalement parvenues à un terrain d’entente.

Sky Sport Italia précise en effet que l’AC Milan et le LOSC seraient tombés d’accord pour un transfert de Renato Sanches à hauteur de 18 millions d’euros (hors bonus). Les derniers détails administratifs seraient en passe d’être réglés avant l’officialisation de la transaction. Sauf un énorme rebondissement de dernière minute, l’AC Milan devrait donc s’attacher les services du Golden Boy 2016 pour oublier Franck Kessié, qui s’est engagé en faveur du FC Barcelone.

LOSC Mercato : Un contrat de 5 ans pour Renato Sanches

À noter que Renato Sanches a refusé jusqu'ici de prolonger son contrat expirant en juin 2023 au LOSC, car il souhaite impérativement changer d’air cet été. Face à une telle posture, les Lillois devraient de ce fait le vendre cet été afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans un an. Après un passage en Premier League, en Bundesliga, puis en Ligue 1, Renato Sanches s’apprête ainsi à découvrir la Serie A sous les couleurs de l’AC Milan. Selon la source, le joueur de 25 ans devrait signer un contrat de cinq ans chez les Rossoneri, soit jusqu'en juin 2027. Si ce deal se confirme, le Portugais retrouvera à l'AC Milan deux autres anciens du LOSC, Mike Maignan et Rafael Leão.