OM Mercato : C’est fait, Longoria acte un nouveau départ à Marseille

Publié par Timothée Jean le 16 juin 2022 à 15:40

OM Mercato : L’organigramme de l’Olympique de Marseille connaît quelques bouleversements. Le président Pablo Longoria vient d'acter un nouveau départ.

OM Mercato : Longoria se sépare de Nathalie Nénon-Zimmermann

L’été sera très mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille, où de nouvelles recrues sont attendues dans les semaines à venir à l’ OM. Mais le président marseillais, Pablo Longoria, compte également profiter de cette fenêtre de transfert pour réorganiser son club en interne. Il faut dire que l’organigramme de l’ OM connaît des changements ces dernières semaines. Nasser Larguet et Jean-Claude Giuntini ont déjà quitté le centre de formation marseillais. Et c’est désormais au tour de Nathalie Nénon-Zimmermann de quitter son poste de directrice générale adjointe, chargée du marketing et des revenus de l'OM.

L’Équipe indique que son départ de Marseille a été entériné par le président Pablo Longoria depuis plusieurs semaines et prendra effet dans les jours à venir. Nathalie Nénon-Zimmermann quitte donc la direction marseillaise, un an seulement après son arrivée. Si les raisons de son départ n’ont pas encore été précisées, la source explique que ce choix n’est rien d’autre que « la conséquence d'une réorganisation interne ». Suite au départ de Nathalie Nénon-Zimmermann, le directeur de la stratégie, Pedro Iriondo, et Stéphane Tessier, directeur adjoint en charge des finances et des investissements de l'OM, devraient ainsi avoir des prérogatives plus élargies.

OM Mercato : Un nouveau directeur sportif arrive à Marseille

Cette décision est la preuve manifeste que l’OM compte opérer une nouvelle révolution en interne. La nomination prochaine d'un nouveau directeur sportif est d’ailleurs d’actualité sur le Vieux-Port. Mieux, un homme a déjà été sondé et proche de débarquer à Marseille. Il est question de Javier Ribalta. Libre de tout contrat à la suite de son départ de Parme cet été, le technicien espagnol est attendu dans les prochains jours dans la cité phocéenne. Javier Ribalta devrait être nommé directeur du football à l' OM pour une durée de deux ans. Marco Otero, actuel directeur de l'académie de Valence, est également attendu à Marseille pour occuper le poste de directeur du centre de formation du club.