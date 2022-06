LOSC Mercato : Officiel, Jocelyn Gourvennec quitte Lille !

Publié par ALEXIS le 16 juin 2022 à 20:49

LOSC Mercato : Jocelyn Gourvennec n’est plus l’entraineur de Lille OSC. Il a été limogé après sa saison ratée avec le champion de France 2021.

LOSC Mercato : Gourvennec viré de son poste d'entraineur

Le LOSC a mis fin à son contrat avec Jocelyn Gourvennec, ce jeudi 16 juin, après seulement un an de collaboration. Ce dernier a été viré pour insuffisance de résultats. Son équipe a fini à la 10e place de Ligue 1 cette saison. « Lille OSC et son entraineur, Jocelyn Gourvennec, ont acté, ce jour, la résiliation du contrat qui les liait. Le club et toutes les composantes du club tiennent à remercier très sincèrement Jocelyn Gourvennec pour sa collaboration, son engagement et son professionnalisme tout au long de cette saison 2021-2022, marquée notamment par la conquête du Trophée des Champions et un 8e de finale d’UEFA Champions League historiques. Le LOSC transmet à Jocelyn Gourvennec ses meilleurs vœux de réussite dans ses futurs projets professionnels », a appris le club nordiste dans son communiqué officiel.

Jocelyn Gourvennec paye cash ses mauvais résultats

Le technicien de 50 ans a dirigé 49 matchs, toutes compétitions confondues, avec les Dogues. Et son bilan est de 19 victoires, 15 nuls et 15 défaites. Arrivé à Lille le 5 juillet 2021, en remplacement de Christophe Galtier (55 ans), qui avait été sacré champion avec le LOSC, Jocelyn Gourvennec avait encore un an de contrat avec le club nordiste. Mais il paye le prix fort de ses mauvais résultats sur le banc de touche des Lillois, surtout en Ligue 1 et en coupe de France. En championnat, son équipe a gagné 14 matchs, en a perdu 11 et a enregistré 11 nuls. En coupe de France, elle a été éliminée au stade des 16es de finale, par le RC Lens.