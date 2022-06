OGC Nice Mercato : La succession de Galtier déjà bouclée

Publié par Ange A. le 18 juin 2022 à 06:37

OGC Nice Mercato : La direction du Gym aurait déjà tout bouclé pour la succession de Christophe Galtier annoncé au Paris Saint-Germain.

OGC Nice Mercato : Christophe Galtier en route pour le PSG

Juste un an après son arrivée, Christophe Galtier devrait déjà faire ses valises. Cinquième de Ligue 1 et finaliste de la Coupe de France, le technicien marseillais a réalisé une saison prometteuse avec l’OGC Nice. Les performances de l’entraîneur de 55 ans n’ont pas laissé le board parisien insensible. Nouveau conseiller sportif du Paris Saint-Germain, Luis Campos pousse pour le recrutement de l’entraîneur de Nice. L’Équipe assure même que le PSG a déjà entamé les négociations avec l’OGCN dans ce sens. Le Gym ne serait pas contre le départ de son coach comme l’avait déjà confié à demi-mot Julien Fournier, le directeur du football des Aiglons. Si le club azuréen attend notamment une indemnité de la part de Paris, il souhaite surtout boucler au plus vite ce dossier pour introniser son futur entraîneur. Lequel attendrait déjà son heure en coulisse.

Lucien Favre vers un retour à Nice

Comme le confirme Foot Mercato, Lucien Favre va signer son retour à l’OGC Nice. Le technicien suisse est libre de tout contrat depuis son départ du Borussia Dortmund en 2020. Il avait officié sur le banc du Gym de 2016 à 2018. Il a notamment permis au Gym de terminer à la 3e place du podium lors de sa première saison. D’après le média en ligne, Nice compte officialiser le retour de Lucien Favre une fois un accord conclu avec Paris pour le départ de Galtier. La direction du club azuréen souhaite que le technicien suisse soit aux commandes dès la reprise des entraînements prévue le 27 juin. Le PSG pourrait verser une indemnité comprise entre 5 et 10 millions d’euros au Gym pour s’attacher les services de son entraîneur.