PSG Mercato : Coup de théâtre à Paris, le contrat de Mbappé abrogé ?

PSG Mercato : Un mois après sa prolongation en faveur du Paris SG, Kylian Mbappé va-t-il voir son nouveau contrat abrogé par la DNCG ? L’Espagne en rêve.

PSG Mercato : La Liga réclame l’annulation du contrat de Kylian Mbappé

Il y a près d’un mois, Kylian Mbappé prenait tout le monde à revers en snobant finalement le Real Madrid pour annoncer sa décision de prolonger avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Un renouvellement qui a soulevé une fois de plus le courroux du sulfureux président de la Ligue espagnole de football. En effet, Javier Tebas souhaite demander l’abrogation du contrat de l’attaquant de 23 ans et ester le Paris SG en justice.

Selon lui, le nouveau bail signé entre Nasser Al-Khelaïfi et Mbappé ne respecte pas les règles du fair-play financier. La Liga entend ainsi demander « l’abrogation du contrat de Mbappé » et entend poursuivre le Paris Saint-Germain jusque devant les instances européennes, a assuré vendredi son avocat en France, Juan Branco. « Le point d’entrée » des procédures « graduées » visant le club de la capitale est « la légalité du contrat de Mbappé », a expliqué l’avocat lors d’une conférence de presse.

« La LFP n’aurait jamais dû valider ce contrat. La DNCG […] aurait dû constater l’infraction du PSG aux règles du fair-play financier à l’échelle nationale, mais aussi européenne », explique l’homme de droit. Maître Branco compte donc demander « l’abrogation du contrat de Mbappé au ministre des Sports », puis éventuellement déposer un « recours auprès de la LFP pour qu’elle contacte la DNCG (Direction nationale de contrôle et de gestion) pour un contrôle d’opportunité » des comptes du PSG. Enfin, si les démarches précédentes n’aboutissent pas, il a assuré vouloir agir devant le tribunal administratif de Paris puisque la Liga aurait désormais des preuves solides de la tricherie des Rouge et Bleu.

PSG Mercato : Javier Tebas pense avoir trouvé la « faille »

Cinq ans après le transfert de Neymar en provenance du Barça pour 222 millions d’euros, Javier Tebas est à nouveau convaincu que le Paris Saint-Germain a fraudé avec les règles du fair-play financier dans la prolongation de Kylian Mbappé. Le patron de la Liga espagnole a donc pris la décision de porter plainte contre le club de la capitale auprès de l’UEFA. Et cette fois, l’homme fort du football en Espagne estime qu’il a de grandes chances d’être entendu.

Concernant le dossier Mbappé, l’avocat de la Liga explique que « le Real Madrid a des revenus légaux, pas des transfusions qui viennent du Qatar (…) Des revenus qui sont le fruit de son activité commerciale, de son rayonnement. Le Real s’est retrouvé en position de concurrence déloyale par rapport au PSG. On se retrouve avec le Real qui économise ses petits sous année après année, qui n’a pas fait de grands recrutements ces deux dernières années et se retrouve dans une position où il ne peut pas suivre les propositions faites par le PSG. C’est une situation compliquée et injuste. On demande une réforme du système et c’est pour ça qu’on veut aller à l’échelle européenne. On a l’espoir de faire changer les règles et on pense avoir trouvé la faille qui permettra cette bascule. »

Javier Tebas et son avocat pensent donc tenir là le moyen de faire tomber le Paris Saint-Germain devant les instances de l’UEFA.