RC Lens Mercato : Une jolie signature en défense promise au RCL ?

Publié par Ange A. le 19 juin 2022 à 01:35

RC Lens Mercato : En fin de contrat cet été, Brayann Pereira a évoqué une possible prolongation avec le Racing Club de Lens.

RC Lens Mercato : Une prolongation de Pereira dans les tuyaux au RCL

International U19 tricolore, Brayann Pereira s’est exprimé sur son avenir. Le jeune arrière droit est en fin de contrat avec le Racing Club de Lens, son club formateur. Le latéral de 19 ans assure avoir déjà reçu une offre de prolongation du RC Lens. Mais le défenseur qui s’apprête à disputer l’Euro 2022 avec l’équipe de France U19 entretient le mystère quant à son futur. Le jeune Sang et or confirme avoir reçu des offres d’autres clubs. « J’ai eu une offre de prolongation et j’essaie de voir la meilleure option pour la suite de ma carrière. Il y a d’autres clubs de Ligue 1 et des clubs de Ligue 2 qui sont intéressés », a indiqué le jeune international U19 tricolore dans les colonnes de L’Aisne Nouvelle.

Le message clair de Pereira à Haise pour son avenir

Avant de rempiler ou s’engager ailleurs, Brayann Pereira souhaite avoir certaines garantes sportives. Il espère surtout disposer d’un temps de jeu considérable avec les pros. Pensionnaire l’équipe réserve du Racing Club de Lens, l’arrière droit n’a jusqu’ici disputé que deux rencontres (13 minutes) avec l’équipe première du RC Lens. Un message qui ne devrait pas laisser indifférent Franck Haise, le coach du club artésien. Le natif de Saint-Quentin entend régler la question de son avenir une fois l’Euro terminé. « Je suis dans une période de ma carrière où j’ai besoin de jouer pour m’épanouir et poursuivre ma progression. Mais je suis vraiment focus sur l’Euro. Je discute avec mes agents de ce qu’on va faire et je vais régler ça après l’Euro », a-t-il déclaré.