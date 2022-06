RC Lens Mercato : Franck Haise reçoit un renfort de taille au RCL

Publié par ALEXIS le 17 juin 2022 à 14:13

RC Lens Mercato : Pressenti pour faire sa reconversion au RCL, Yannick Cahuzac a confirmé l’information dans une interview avec Corse Matin.

RC Lens Mercato : Cahuzac successeur de Diarra dans le staff de Haise

Le contrat de Yannick Cahuzac au RC Lens prend fin le 30 juin. Le joueur de 37 ans ne sera pas prolongé mais a la possibilité de faire sa reconversion dans le club nordiste. Il a confirmé la tendance en dévoilant des négociations en cours, dans le journal régional. Le milieu défensif fraîchement retraité devrait intégrer le staff technique du RCL en passant parallèlement son diplôme de Brevet d’Entraineur de Football (BEF). Il va remplacer Alou Diarra.

Adjoint de Franck Haise, Diarra a quitté les Sang et Or il y a deux semaines. Il devrait s'engager avec l'ES Troyes AC. « Une proposition m’a été faite, on est encore en discussion, mais il y a en effet de fortes chances pour que j’intègre le staff en tant qu’entraineur adjoint. Il y en avait deux cette année, Lilian Nalis et Alou Diarra. Et comme Alou Diarra n’a pas été conservé, je récupérerais ce rôle-là », a validé Yannick Cahuzac.

RC Lens Mercato : Yannick Cahuzac explique sa reconversion sur le banc

Selon Cahuzac, ce choix de devenir entraîneur s'inspire de techniciens qu’il a côtoyés. « J’ai eu l’occasion de rencontrer des entraineurs qui m’ont transmis leur fibre et depuis mon départ à Toulouse, je commence à réfléchir à l’après. Et c’est vraiment quelque chose qui me tente. […] Ça fait un moment que j’ai basculé là-dedans, c’est quelque chose qui m’attire et que j’ai envie d’essayer », a expliqué l’ancien capitaine du RC Lens. Yannick Cahuzac a joué sous le maillot du Racing Club, pendant trois saisons (2019-2022). À noter que l'arrivée de Seko Fofana en Artois (en août 2020), combinée à l'éclosion de Cheick Doucouré, a poussé Cahuzac sur le banc et vers la porte de sortie.