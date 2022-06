PSG Mercato : Christophe Galtier officialisé la semaine prochaine

Publié par JEAN-LUC D le 19 juin 2022 à 17:10

PSG Mercato : Zinédine Zidane ne sera pas le prochain entraîneur du Paris SG. Priorité de Luis Campos, Christophe Galtier pourrait être intronisé bientôt.

PSG Mercato : Campos tient la solution pour convaincre Nice de libérer Galtier

C’est désormais acté, Zinédine Zidane ne viendra pas au Paris Saint-Germain cet été. Le technicien marseillais préfère se concentrer sur l’équipe de France pour succéder éventuellement à Didier Deschamps. Les dirigeants parisiens accélèrent donc sur la piste menant à Christophe Galtier, le coach de l’OGC Nice. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2024, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Étienne n’est plus en odeur de sainteté avec sa direction qui ne devrait pas s’occuper à son départ.

Bien au contraire. Toutefois, les Aiglons réclameraient un montant «largement supérieur » à son prix d'achat du côté de Lille, l'été dernier, à savoir entre 2 et 3 millions d'euros. Pour faire baisser cette somme, le PSG aurait prévu d’inclure quelques joueurs dans le deal. Un scénario qui plairait bien au club niçois qui pourrait ainsi se renforcer sans débourser le moindre centime. D’ailleurs, le club de la capitale serait très optimiste quant au dénouement de cette affaire.

PSG Mercato : Optimisme au Paris SG pour Christophe Galtier

Après le refus désormais acté de Zinédine Zidane, les choses s’accélèrent entre le Paris Saint-Germain et Christophe Galtier. En effet, Fabrizio Romano assure que Luis Campos veut boucler l’arrivée de Galtier à Paris la semaine prochaine. Le journaliste italien précise même que la direction parisienne est de plus en plus confiante concernant un accord avec l’OGC Nice pour le Marseillais de 55 ans.

Pressé de rejoindre la capitale, Christophe Galtier aurait déjà validé les pistes Renato Sanches et Vitinha, presque bouclés par Luis Campos. Mais bien avant, le Paris SG va d’abord régler définitivement la question du licenciement de Mauricio Pochettino dans les prochaines heures, selon L’Équipe.

Affaire à suivre donc…