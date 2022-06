PSG Mercato : Flash ! La réponse officielle de Zidane est tombée !

Publié par JEAN-LUC D le 19 juin 2022 à 14:55

PSG Mercato : À la recherche d’un successeur à Mauricio Pochettino cet été, le Paris SG est désormais fixé sur la réponse de Zinédine Zidane.

PSG Mercato : Zidane recale définitivement le Paris SG pour cet été

Alors que Téléfoot fêtait les 50 ans de Zinédine Zidane, qu'il aura le 23 juin prochain, l’ancien entraîneur du Real Madrid s'est prononcé sur son avenir. Et alors que son nom est régulièrement lié au Paris Saint-Germain, le technicien marseillais assure qu’il ne songe pas encore à la retraite.

« Oui j’ai cette flamme, le football c’est ma passion (…) Je rêve de quoi ? De rien, j’ai beaucoup rêvé et j’ai eu beaucoup de choses, je suis épanoui, heureux c’est le plus important pour une personne. J’ai une famille formidable et ça, c’est ce qui compte le plus », a confié Zizou. Cependant, Fred Hermel, journaliste proche du Real Madrid, a lâché une bombe, annonçant Zinédine Zidane aurait dit non au Paris Saint-Germain, sans toutefois fermer la porte pour le futur.

« Courtisé par les plus hauts responsables du Qatar pour le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain afin de remplacer Mauricio Pochettino, Zinédine Zidane ne s’assoira pas sur le banc parisien cette fois-ci. Mais tout reste ouvert pour l’avenir », a expliqué le correspondant de RMC Sport et de L’Équipe. S’il refuse le banc du PSG, Zizou aurait tout de même une préférence pour son avenir.

PSG Mercato : Zinédine Zidane lorgne la place de Didier Deschamps

Libre de tout engagement depuis la fin de sa seconde aventure à la tête de l’équipe A du Real Madrid, Zinédine Zidane entend reprendre du service prochainement. Malgré les propositions mirobolantes des hauts dignitaires qatariens pour le convaincre de prendre la relève de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain, le Ballon d’Or 1998 accorde pour le moment sa priorité au poste de sélectionneur de l’équipe de France.

« Son objectif principal est de devenir sélectionneur de l'équipe de France (...) Mais tout reste cependant ouvert pour l’avenir. Malgré le rêve à peine dissimulé des propriétaires du club de la capitale française et leur volonté d’offrir à Zizou une grande marge de manœuvre dans une gestion globale du sportif, l’ancien coach du Real est finalement resté sur son objectif principal, celui qui l’anime depuis le moment même où il est devenu entraîneur : l’équipe de France », explique Frédéric Hermel sur les antennes de RMC Sport.

Alors que le président de la Fédération Française de Football (FFF), Noël Le Graët, a clairement indiqué qu’en cas d’échec à la prochaine Coupe du Monde, le contrat de Didier Deschamps, qui expire en décembre, ne sera pas renouvelé. Zidane pourrait donc être le prochain sélectionneur des Bleus.