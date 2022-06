RC Lens Mercato : Un crack du RCL rebondit en National

Publié par Ange A. le 20 juin 2022 à 01:05

RC Lens Mercato : En quête d’un meilleur temps de jeu, un défenseur vient de quitter le Racing Club de Lens pour filer en National 2.

RC Lens Mercato : Un défenseur quitte le RCL pour la National 2

Le Racing Club de Lens devrait alimenter le mercato estival. Plusieurs poulains de Franck Haise sont en effet partants après la deuxième saison satisfaisante du RC Lens dans l’élite. Le capitaine Seko Fofana, Jonathan Clauss ou encore Cheick Doucouré sont annoncés sur le départ cet été. En attendant les départs de ces cadres, un jeune crack du Racing a déjà trouvé un nouveau point de chute. Barré par la concurrence à son poste chez les Sang et or, Malcom Musquet s’est engagé avec le club de l’AS Beauvais Oise, pensionnaire de National 2 et candidat à la montée à un échelon supérieur cette année. Le défenseur de 20 ans évoluait avec la réserve du club artésien.

Un départ inéluctable du RCL pour Malcom Musquet

Malcom Musquet a disputé 15 matchs de National 2 la saison dernière avec la réserve du Racing Club de Lens. L’arrière gauche a notamment inscrit un but et délivré une passe décisive durant cette campagne. Il n’a été convoqué qu’à une seule reprise par Franck Haise et n’a jamais étrenné le maillot de l’équipe première du RC Lens. Son départ du Racing semblait donc la meilleure issue pour gagner en temps de jeu.

Le défenseur originaire de Paris est la deuxième recrue estivale de l’AS Beauvais Oise. Meilleur buteur de du groupe A de N3 avec Anglet la saison dernière, Mehdi Jaki a aussi rejoint les rangs de Beauvais cet été.