RC Lens Mercato : Le RCL officialise le départ d'un cadre vers l'ESTAC

Publié par Dylan le 17 juin 2022 à 16:49

RC Lens Mercato : Comme annoncé il y a plusieurs jours, l'entraîneur du RCL, Franck Haise, va perdre l'un de ses bras droit au profit de l'ESTAC.

RC Lens Mercato : Alou Diarra s'en va, mais reste en Ligue 1

Après une carrière de joueur bien remplie, Alou Diarra s'était engagé au RC Lens à l'été 2018 en tant qu'entraîneur adjoint des moins de 19 ans. Mais après 4 ans de bons et loyaux services, l'ancien bordelais avait besoin de relever un nouveau défi. Son départ, annoncé il y a plusieurs jours, est tout sauf une surprise. Alou Diarra avait gravi les échelons au RC Lens, devenant petit à petit l'adjoint de l'entraîneur principal, à savoir Franck Haise.

Avec les Nordistes, il aura vécu beaucoup d'émotions en assistant à la remontée du club au plus haut niveau. D'abord, il y aura eu le retour en Ligue 1, à la fin de la saison 2019-2020, puis deux exercices plus que réussis en 2021 et 2022, avec un top 10 acquis à chaque fois dans l'élite. Les Sang et Or auraient même pu se qualifier pour une Coupe d'Europe il y a un an, mais ils avaient été doublés sur le fil par l'OM. Si Alou Diarra quitte le club, il reste néanmoins en Ligue 1 la saison prochaine.

RC Lens Mercato : Alou Diarra rejoint l'ESTAC

Le technicien de 40 ans va découvrir un nouveau challenge avec l'ESTAC, qui a terminé à la 16e place de l'élite. Réputé pour faire souvent l'ascenseur ces dernières années, le club aubois a enfin su trouver la solution pour assurer son maintien. En rejoignant l'ESTAC, Alou Diarra va donc découvrir un club encore inexpérimenté dans l'élite, mais qui a fait des progrès sous les ordres de Bruno Irles.

Il va remplir les fonctions d'entraîneur principal des moins de 19 ans, une première pour lui. Le City Football Group, propriétaire du club de Troyes, était sous le charme de son profil d'ancienne star du foot. Les discussions n'ont pas mis longtemps à aboutir selon le journal L'Équipe, qui affirme que le directeur technique de Troyes, Erick Mombaerts, avait pris les choses en main. Pour Alou Diarra, c'est donc un nouveau défi qui commence dans sa jeune carrière d'entraîneur.