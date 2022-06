PSG Mercato : Vers une annonce importante pour Galtier ?

Publié par Ange A. le 20 juin 2022 à 05:05

PSG Mercato : L’OGC Nice se montre ferme pour libérer son entraîneur Christophe Galtier de ses deux dernières années de contrat.

PSG Mercato : Ce que l’OGC Nice réclame pour libérer Galtier

Juste un an après son arrivée, Christophe Galtier est déjà sur le départ à l’OGC Nice. Le technicien marseillais dispose pourtant encore de deux années de contrat avec le Gym. Le technicien de 55 ans ne paye pas de quelconques mauvais résultats. Il vient d’ailleurs de réaliser une campagne prometteuse avec les Aiglons. Cinquième de Ligue 1 et finaliste de la Coupe de France, le club azuréen va retrouver l’Europe la saison prochaine. Mais ce sera sans son entraîneur actuel. Lequel serait désormais en pole pour assurer la succession de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. Un dernier détail d’ordre financier bloquerait son départ au PSG. Nice n’entend pas brader son coach et réclamerait un montant compris entre 8 et 10 millions d’euros d’après Foot Mercato.

Vers un surprenant deal entre Paris et Nice ?

Un montant que le Paris Saint-Germain ne serait pas enclin à payer. La direction du PSG n’envisage pas de verser une indemnité supérieure à 5 millions d’euros à l’OGC Nice. Selon le média en ligne, le club francilien envisage d’inclure quelques pépites dans le deal pour faciliter l’opération. Dans le viseur du Gym, Djeidi Gassama pourrait notamment être inclus dans le deal. Idem pour le prometteur milieu Éric Junior Dina-Ebimbe (22 ans). Pour la source, Paris ne disposerait à l’heure actuelle que de ces deux options : s’aligner sur les exigences financières de Nice ou inclure quelques titis pour faciliter le deal avec le club azuréen.

Le Gym souhaite boucler au plus vite le départ de Christophe Galtier. Ceci afin d’introniser son remplaçant. Libre depuis son départ du Borussia Dortmund en 2020, Lucien Favre devrait retrouver le banc niçois. La direction des Aiglons souhaite que le technicien suisse soit aux commandes à la reprise des entraînements prévue le 27 juin prochain.