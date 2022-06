PSG Mercato : Campos sur un surprenant coup en Bundesliga

Publié par Ange A. le 20 juin 2022 à 07:05

PSG Mercato : Nouveau conseiller de Paris, Luis Campos penserait à rapatrier un néo-international tricolore évoluant en Bundesliga.

PSG Mercato : Un surprenant retour dans les tuyaux à Paris cet été ?

Après sa nouvelle campagne décevante en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain s’apprête à agiter le mercato estival. Le PSG a d’ailleurs misé sur un spécialiste en matière de recrutement pour renforcer ses rangs cet été. Leonardo remercié de son poste de directeur sportif, la direction du club francilien compte désormais sur Luis Campos. Le technicien portugais travaille déjà sur la succession de Mauricio Pochettino et devrait retrouver un ancien collaborateur en la personne de Christophe Galtier. Les Portugais Vitinha et Renato Sanches pourraient aussi rejoindre la capitale cet été. Outre ces deux pistes, le nouveau conseiller sportif des Rouge et bleu penserait à un retour de Moussa Diaby. L’ailier de 22 ans flambe depuis son départ au Bayer Leverkusen en 2019.

Moussa Diaby vers un retour à Paris ?

Florian Plettenberg révèle un intérêt du Paris Saint-Germain pour Moussa Diaby. Le journaliste de Sky Sport indique que le PSG ne serait pas resté indifférent à l’appel lancé par l’ancien titi lors du dernier rassemblement des Bleus. En conférence de presse, l’ancien Parisien avait ouvert la porte à un retour dans son club formateur. « Paris c’est mon club formateur, qui m’a tout appris, je n’exclus pas un retour, on ne sait pas... Si le PSG m’appelle, j’y réfléchirai comme tout autre club », avait avoué Diaby. La source révèle toutefois que le Bayer Leverkusen n’entend pas faciliter un quelconque départ de sa pépite.

La formation allemande attendrait au moins 70 millions d’euros pour libérer son attaquant encore sous contrat jusqu’en 2025. Celui-ci a réalisé un nouvel exercice de haut vol avec le pensionnaire de Bundesliga. L’ailier tricolore a inscrit 17 réalisations et délivré 14 passes décisives en 42 apparitions lors de la campagne écoulée.