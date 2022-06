PSG Mercato : Zidane, coup de théâtre incroyable au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 20 juin 2022 à 11:16

PSG Mercato : Qui va succéder à Mauricio Pochettino ? Alors que la piste s’est refroidie dimanche, tout ne serait pas encore terminé entre Zidane et Paris.

PSG Mercato : Zinédine Zidane aurait dit "non" pour cet été

Si les dirigeants du Paris Saint-Germain ont fait de Zinédine Zidane le choix numéro 1 pour la succession de Mauricio Pochettino et ont mené d’intenses négociations avec ses représentants durant des mois, l'ancien meneur de l’Équipe de France aurait dit non pour cet été. Selon RMC Sport, le technicien marseillais ne ferme pas complètement la porte au champion de France qu'il considère d’ailleurs comme un grand club avec des joueurs magnifiques, mais préfère rester à la disposition de la Fédération Française de Football (FFF) si le contrat de Didier Deschamps n'est pas prolongé après la Coupe du Monde 2022. Toutefois, cette piste ne serait pas encore entièrement enterrée du côté de la capitale selon un journaliste du média francilien.

PSG Mercato : Encore un espoir de voir Zidane au Paris SG ?

Zinédine Zidane n'a pas l'intention de rejoindre le Paris Saint-Germain selon RMC Sport. Mais au sein même de la radio métropolitaine, on semble ne pas être d’accord. En effet, Daniel Riolo assure que c’est encore loin d’être terminé entre le club de la capitale et l’ancien entraîneur du Real Madrid. « À l’heure où on se parle (dimanche soir, ndlr), il y a des gens qui travaillent encore pour l’arrivée de Zidane. Et, il y a des joueurs extrêmement importants du PSG, parmi ceux qui sont restés alors qu’on ne pensait pas qu’ils allaient rester, qui sont persuadés que Zidane sera leur entraîneur », a lâché le journaliste sur le plateau de l’After Foot.

« Donc soit on ne leur a pas encore dit et à ce moment-là, ils vont être très déçus, et on parle des stars de l’équipe, il y a encore une demi-heure… L’échec n’a pas peut être pas été encore acté, car s’il ne vient pas c’est un échec », a précisé Daniel Riolo, bien informé sur le club parisien. Reste maintenant à savoir qui sera le prochain entraîneur du PSG alors que la tendance actuelle place désormais le coach de l’OGC Nice, Christophe Galtier, en pole position pour succéder à Mauricio Pochettino.