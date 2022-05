PSG Mercato : Mauricio Pochettino, annonce imminente au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 15 mai 2022 à 13:03

PSG Mercato : Mauricio Pochettino ne devrait plus être l’entraîneur du Paris SG la saison prochaine. L’annonce pourrait même tomber bientôt dans la capitale.

PSG Mercato : La succession de Pochettino déjà lancée à Paris

D’après les récentes informations du portail Foot Mercato, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont rencontré divers entraîneurs en vue de la succession de Mauricio Pochettino. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ancien manager de Tottenham va céder sa place à l’issue de la saison. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, se serait ainsi entretenu avec Sergio Conceiçao. Lié au FC Porto jusqu’en juin 2024, l’ancien coach du FC Nantes fait partie d’une short list de techniciens que les décideurs parisiens sondent pour le remplacement de Pochettino.

Sur cette liste figurent Joachim Löw, Thiago Motta, Antonio Conte et Marcelo Gallardo, mais le grand rêve du Qatar demeure Zinedine Zidane, qui ne serait pas vraiment chaud pour le poste. Pour déloger Sergio Conceiçao, le PSG devrait toutefois mettre la main à la poche puisqu’il dispose d’une clause libératoire de 10 millions d’euros et que son club n’a pas prévu de se séparer de lui. Alors que son avenir fait les choux gras des médias, Pochettino garde son calme et attend sa direction qu’il devrait bientôt rencontrer.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino va rencontrer Al-Khelaïfi

Après la victoire du Paris SG face à Montpellier (4-0), samedi soir, Mauricio Pochettino a fait une nouvelle sortie fracassante sur sa situation personnelle. Alors que les bruits continuent de circuler à son endroit, l’ancien libéro des Girondins de Bordeaux et des Rouge et Bleu indique qu’il va avoir un entretien avec son président Nasser Al-Khelaïfi à Doha afin de faire le point sur son avenir.

« Sans doute que je devrais voir le président au Qatar. Nous nous verrons sûrement. Mais pour que ça soit bien clair, la planification de nos rencontres sont toujours du fait de nos supérieurs », a déclaré le successeur de Thomas Tuchel en conférence de presse. Pour rappel, le PSG s’est envolé pour son stage au Qatar après le match à Montpellier. La décision concernant Pochettino devrait donc être connue dans les prochains jours.

Affaire à suivre donc...