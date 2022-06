ASSE Mercato : C'est fait ! Un milieu débarque à Saint-Etienne

Publié par Thomas le 20 juin 2022 à 12:16

ASSE Mercato : Très actif sur le marché depuis sa relégation en Ligue 2, l'AS Saint-Étienne va acter une première arrivée importante au milieu.

ASSE Mercato : Un milieu de l’ESTAC arrive à Saint-Etienne

Malgré une descente douloureuse en deuxième division, l’AS Saint-Étienne se montre plus ambitieuse que jamais. Privé de recrutement l’été dernier à cause de problèmes économiques importants, l’équipe de Laurent Batlles souhaite se renforcer à tous les postes cette année, en attendant un possible rachat salvateur. Annoncé proche des Verts, l’homme d’affaires américain David Blitzer pourrait ainsi soulager économiquement le club ligérien, qui compte renouer rapidement avec l’élite.

À la recherche de talents à bas coût cet été, Loïc Perrin et son équipe seraient sur le point d’officialiser une arrivée au milieu de terrain. En fin de contrat à l’ES Troyes AC, Dylan Chambost est attendu ces prochains jours dans la Loire pour signer à l’ ASSE. Le joueur de 24 ans était ciblé depuis plusieurs semaines par la cellule de recrutement stéphanoise, aux côtés d’autres figures du club aubois.

Après être tombé d’accord avec l’ AS Saint-Étienne, Dylan Chambost a officialisé son départ de l’ESTAC via ses réseaux sociaux. " La team ESTAC, il est temps pour moi de vous dire au revoir et de vous remercier... ". Formé chez les Verts, le milieu de terrain est attendu ce lundi pour passer sa visite médicale et parapher son nouveau contrat à Saint-Etienne.

ASSE Mercato : Deux autres arrivées prévues cette semaine

Première recrue de l’ère Batlles à l’AS Saint-Étienne, Dylan Chambost devrait être suivi dans la foulée par un autre joueur de l’ESTAC, Jimmy Giraudon. Prêté cette saison au CD Leganés en deuxième division espagnole, le défenseur central a lui-aussi donné son accord pour rejoindre l’ ASSE cet été. Écarté des plans de Bruno Irles, le natif de la Rochelle va ainsi rejoindre son ancien coach dans la Loire, où il est attendu cette semaine pour parapher un contrat de 3 saisons. D’après l’ex-responsable presse de l'Angers SCO, Mohamed Toubache-Ter, " un tout petit détail reste à régler ", pour finaliser l’opération.

En parallèle, le défenseur Anthony Briançon (Nîmes Olympique, en fin de contrat) est également attendu dans le Forez dans les prochains jours. L’ancien capitaine des Crocos a choisi de rejoindre l’ AS Saint-Étienne où il passera sa visite médicale mardi. À l’instar de Giraudon, le joueur devrait signer un bail de 3 ans chez les Verts, de quoi renforcer drastiquement le poste de défenseur central la saison prochaine.