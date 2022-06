Stade Rennais Mercato : OL, Umtiti vers une destination folle !

Publié par Thomas le 20 juin 2022 à 18:56

Stade Rennais Mercato : En instance de départ au Barça, Samuel Umtiti intéresse le SRFC, l'OGC Nice et l'OL en France mais pourrait bien rebondir en Liga.

Stade Rennais Mercato : Samuel Umtiti finalement en Liga la saison prochaine

Quid de l’avenir de Samuel Umtiti ? Placé sur la liste des transferts depuis l’arrivée de Xavi à la tête du club, l’international français connaît une véritable traversée du désert depuis un an maintenant. Poussé vers la sortie déjà cet hiver par le Barça et associé au SRFC qui cherchait alors un renfort défensif, l’ancien lyonnais était finalement resté en Catalogne faute d’accord avec un club étranger, et avait même finalement prolongé son contrat, pour faciliter la signature de Ferran Torres. Malgré un bail courant jusqu’en 2026 au FC Barcelone, Umtiti dispose d’un bon de sortie cet été et compte bien en profiter.

Courtisé par le Stade Rennais, l’OGC Nice mais également l’Olympique Lyonnais, qui n’a pas oublié son ancien joueur, Samuel Umtiti devra prochainement faire un choix concernant sa future destination et n’exclut pas un retour dans l’Hexagone. Seulement, si beaucoup de clubs le suivent en Ligue 1, le joueur de 28 ans pourrait finalement décider de rester en Liga, en rejoignant un club pour le moins surprenant.

Tout juste promu en première division espagnole, Gérone serait très intéressé par les services de l’ancien défenseur de l’ OL. Comme le révèle son président Pere Guardiola, frère de Pep Guardiola, le club catalan pense sérieusement à Umtiti cet été. " Nous n’excluons pas qu’Umtiti signe à Gérone. Parlez à Quique Cárcel et Michel de ces choses ", a déclaré le dirigeant.

Stade Rennais Mercato : Le SRFC ne manque pas d’opportunités en défense

En plus de Samuel Umtiti, les Rouge et Noir étudient d’autres options en défense centrale, notamment depuis le départ de Nayef Aguerd à West Ham. Le Stade Rennais se rapprocherait en effet des signatures de Wout Faes (Stade de Reims) et Alexander Djiku (RC Strasbourg), tous deux en négociations avancées avec le club breton.

Le premier cité serait même en passe de signer au SRFC, comme le dévoile ce lundi, Patrick Juillard. De quoi définitivement refermer le dossier Samuel Umtiti, qui reste toujours une option de choix pour l’OGC Nice, en attendant l’arrivée de Lucien Favre. De son côté, l’Olympique Lyonnais priorise d’autres profils à ce poste, bien que le retour d’Alexandre Lacazette et possiblement Corentin Tolisso pourraient provoquer l’arrivée de l’ancien Gone dans son club formateur.