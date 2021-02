OM Mercato : Longoria travaille à l'arrivée de Lucien Favre

Publié le 05 février 2021 à 14:30

L'OM a vu André Villas-Boas remettre sa démission à la direction du club en début de semaine. Après un match nul sur la pelouse du RC Lens (2-2) en Ligue 1, sous la houlette de Nasser Larguet, l'Olympique de Marseille se cherche un remplaçant au poste d'entraîneur et Pablo Longoria essaye toujours de convaincre Lucien Favre de rejoindre le club en cours de saison.

L'OM navigue en eaux troubles

Après la démission surprise du coach portugais de l'OM en début de semaine, Marseille vit des heures difficiles. Tenus en échec au stade Bollaert, face au RC Lens (2-2) mercredi, les Marseillais glissent inexorablement au classement. Ils sont désormais neuvièmes, avec malgré tout deux matches en moins. Intérimaire sur le banc de l'Olympique de Marseille, Nasser Larguet ne se fait pas d'illusions sur son avenir. "Je fais mon travail. Quand le coach viendra, je l'accompagnerai pour prendre les fonctions et prendre le relai. Il faut faire son métier sur le terrain. On n'est jugé que sur le résultat. Le discours est de reprendre du plaisir, de jouer, tout donner et on fera les comptes à la fin du match", a déclaré l'actuel coach de l'OM, avant la réception du PSG au Vélodrome dimanche soir (21h).

Lucien Favre, priorité de l'OM au poste d'entraîneur

En attendant, l'OM continue de chercher activement un remplaçant à André Villas-Boas. La piste Maurizio Sarri semble s'être, provisoirement du moins, éteinte, tandis que celles menant à Rafael Benitez ou Jorge Sampaoli ont l'air plutôt froides. C'est bien le Suisse Lucien Favre qui est privilégié par les dirigeants olympiens. L'ancien entraîneur de Dortmund n'est pas pour rejoindre le club en cours de saison et aurait déjà donné une première réponse négative à l'OM. Mais, selon Le Phocéen, Pablo Longoria n'aurait pas lâché l'affaire et une réunion serait prévue ce vendredi ou au cours du week-end entre Lucien Favre et des dirigeants marseillais. Au mieux, Pablo Longoria, head of football de l'OM, espère convaincre celui qui est aussi passé sur le banc de l'OGC Nice de rejoindre Marseille dès maintenant. Au pire, l'Espagnol souhaite "préparer le terrain" pour une arrivée de Favre à l'issue de la saison.













Par Matthieu