ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne proche d'un super coup au RC Lens

Publié par Thomas le 21 juin 2022 à 09:35

ASSE Mercato : Après les arrivées actées de Briançon et Giraudon, l'AS Saint-Etienne suivrait avec attention un défenseur du RC Lens cet été.

ASSE Mercato : Saint-Etienne veut Ismaël Boura du RC Lens

La révolution est bel et bien lancée à l’AS Saint-Etienne. Toujours dans l’attente d’un rachat par l’Américain David Blitzer, le club ligérien s’adonne à un mercato ambitieux depuis quelques semaines, contrastant drastiquement avec celui de l’année précédente. Malgré une crise économique toujours d’actualité, les Verts souhaitent se renforcer cet été et se montrent entreprenants depuis l’ouverture du marché. Alors que Dylan Chambost s’est engagé ce lundi dans la Loire et que deux autres joueurs sont attendus cette semaine pour signer à l’ ASSE. Les Stéphanois pourraient frapper un joli coup du côté du RCL.

Comme le dévoile l’insider @GaëlB42 sur Twitter, l’AS Saint-Etienne serait très intéressé par les services d’Ismaël Boura, latéral gauche prometteur du RC Lens. Prêté cette saison au Havre en Ligue 2, le joueur de 21 ans sort d’une saison convaincante sous les ordres de Paul Le Guen. Boura viendrait ainsi renforcer le couloir gauche stéphanoise, qui devrait connaître pas mal de départs cet été. Un très joli coup en perspective pour Sainté, qui devra toutefois débourser un peu mois de 2 millions d’euros pour s’attacher ses services. Dans le même temps, les Verts ont lancé la manœuvre pour un attaquant prolifique.

ASSE Mercato : Une première offre faite pour un buteur

Si la priorité des Verts cet été semble se dessiner en défense, Loïc Perrin et son équipe devraient également se montrer ambitieux du côté des attaquants. Avec les départs déjà actés d’Arnaud Nordin, Wahbi Khazri (Montpellier HSC), Denis Bouanga (visé par l’OM, Nice, le LOSC et le FC Nantes) ou encore Romain Hamouma, qui a rejoint hier les rangs de l’AC Ajaccio, l’AS Saint-Etienne se doit de recruter à ce poste et s’est déjà mis à l’œuvre cette semaine. Désireux de renouer rapidement avec l’élite, le club ligérien ciblerait en priorité le Niortais Ibrahim Sissoko. Avec 10 buts en 24 apparitions la saison passée, le natif de Créteil s’est hissé comme l’un des tous meilleurs joueurs de Ligue 2 BKT à son poste.

D’après les informations de Mohamed Toubache-Ter, ancien responsable presse au SCO d’Angers, l’ ASSE aurait déjà formulé une offre à l’international malien, qui ne manque pas de courtisans en France. L’équipe de Laurent Batlles devra en effet composer avec la concurrence accrue du Montpellier HSC, du RC Strasbourg et de l’Angers SCO, tous trois à la recherche de renforts offensifs cet été. En fin de contrat à la fin du mois de juin, Sissoko représente une belle opportunité pour bon nombre de clubs hexagonaux.