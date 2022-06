ASSE Mercato : Officiel, un buteur de Saint-Étienne rejoint Ajaccio

Publié par ALEXIS le 20 juin 2022 à 20:26

ASSE Mercato : Après dix ans passés à Saint-Étienne, Romain Hamouma est parti du club. Il est engagé avec l’AC Ajaccio, promu en Ligue 1.

ASSE Mercato : Hamouma quitte Saint-Étienne et signe à l’AC Ajaccio

En fin de contrat à l’ ASSE, Romain Hamouma (35 ans) a quitté librement le club ligérien. Et il n’a pas perdu du temps pour rebondir. Le polyvalent attaquant s’est engagé avec l’AC Ajaccio, fraichement promu dans l’élite. « Après dix saisons au plus haut niveau avec l’AS Saint-Étienne, Romain Hamouma s’engage en Blanc et Rouge. Talentueux, expérimenté, le Stéphanois vient renforcer les rangs offensifs de l’équipe. Il s’engage pour une saison et portera le numéro 17 », a communiqué le club corse. Le transfuge de l’ ASSE est la deuxième recrue estivale de l’ACA. Il a suivi Thomas Mangani (35 ans) arrivé d’Angers SCO.

Il se réjouit de rebondir dans un autre club, après la relégation des Verts en Ligue 2. « Je suis très content de signer à l’ACA. J’ai vécu une saison difficile l’année dernière et c’était important pour moi de retrouver un nouveau défi. J’avais à cœur de terminer la page correctement avec Saint-Étienne et je vais désormais me consacrer à un nouveau projet. C’est une satisfaction de m’engager avec Ajaccio, j’ai eu de très bons contacts avec le coach », a confié Romain Hamouma, actuel meilleur buteur de l'histoire de l' ASSE au 21e siècle (62 buts, 48 passes décisives).

Johan Cavalli apprécie l’expérience de la recrue de l'ACA

Directeur sportif de l’Athletic Club ajaccien, Johan Cavalli apprécié les qualités et l’expérience du joueur débarqué du Forez. « Romain Hamouma a de l’expérience, il connaît bien le championnat, nous savons que nous avons besoin de ces profils pour la Ligue 1. Dans le jeu, il va nous apporter sur le plan technique et sur le plan physique, car il a des jambes et de la vitesse. Romain nous offre, par ses qualités, plusieurs choix sur le plan offensif. C’est un joueur qui finit une longue et belle série à l’ ASSE et qui a très envie de vivre une nouvelle aventure », a-t-il déclaré.