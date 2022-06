OL Mercato : C'est fait, Lyon boucle une importante signature !

Publié par Dylan le 21 juin 2022 à 12:06

OL Mercato : Annoncé depuis plusieurs semaines à Lyon, un jeune prodige du SM Caen devrait arriver ce mardi dans la cité rhodanienne pour signer.

OL Mercato : Johann Lepenant arrive à Lyon

Comme pressenti depuis plusieurs semaines, la pépite au milieu de terrain du SM Caen, Johann Lepenant (19 ans), devrait bel et bien signer à l'Olympique Lyonnais. Les deux parties sont tombées d'accord sur un transfert à 7 millions d'euros, avec un pourcentage à la revente négocié par le club normand. Lepenant devrait parapher un contrat de 5 ans, jusqu'en juin 2027, selon le journal L'Équipe.

L'international espoir français (34 sélections) arriverait même dans la cité rhodanienne ce mardi selon Le Parisien, afin de signer son nouveau contrat. Considéré comme la grande pépite du SM Caen, Johann Lepenant s'est rapidement imposé en tant que titulaire en Normandie. Le jeune milieu offensif n'a joué que 7 matchs avec l'équipe réserve, avant d'être appelé en équipe première durant la saison 2020-2021. C'est là que le joueur va se révéler comme un atout incontournable dans l'entrejeu, lui qui a une très bonne capacité à se projeter vers l'avant et à créer des opportunités en attaque.

OL Mercato : Visite médicale ce mardi, officialisation mercredi

Toujours selon Le Parisien, Johann Lepenant devrait arriver dans les prochaines heures à Lyon afin de passer sa visite médicale. Si cet examen est réussi, alors il signera son nouveau contrat mercredi, qui serait déjà planifié d'après L'Équipe. Johann Lepenant pourrait bien être l'une des attractions de l'Olympique Lyonnais la saison prochaine, alors que le club a terminé à une décevante 8e place, bien loin de l'Europe. Il faut dire que Lyon n'a pas su combler le départ de plusieurs joueurs importants comme Bruno Guimarães, Memphis Depay ou encore Maxwel Cornet.

À l'OL, Johann Lepenant pourrait donc redonner vie à un club dont l'un des objectifs est de retrouver la Ligue des Champions au plus vite. Il pourrait suivre l'exemple d'Houssem Aouar, ancienne pépite de l'OL qui s'est depuis largement imposée au sein de l'équipe dirigée par Peter Bosz. Cette saison, Lepenant a disputé 35 des 38 rencontres de Ligue 2 BKT avec le SM Caen, ce qui en fait l'un des joueurs ayant été le plus utilisé par le coach normand Stéphane Moulin. Après Alexandre Lacazette et Rémy Riou, l'Olympique Lyonnais tient sa troisième recrue et poursuit son opération reconstruction.