Stade de Reims Mercato : Le successeur d'Ekitike déniché en Turquie

Publié par Ange A. le 23 juin 2022 à 06:05

Stade de Reims Mercato : Avec le potentiel départ d’Hugo Ekitike, la direction de Reims aurait coché le nom d’un attaquant en Turquie.

Stade de Reims Mercato : Etikite vers la sortie cet été

Le Stade de Reims s’est déjà montré actif en ce début de mercato. Deux nouveaux défenseurs ont rejoint les rangs du club champenois. Reims s’apprête également à perdre une de ses pépites cet été. Auteur de 11 buts et 3 passes lors de la campagne écoulée, Hugo Ekitike a été la révélation rémoise de la saison. Le longiligne avant-centre de 20 ans affole d’ailleurs les grosses écuries sur le marché des transferts. Le nom du jeune buteur des Stadistes s’est retrouvé associer au Paris Saint-Germain et même au Real Madrid. Mais il devrait signer chez les nouveaux riches de Newcastle United avec qui un important accord aurait été trouvé. Un montant de 35 millions d’euros, plus 10 millions de bonus, est évoqué pour le transfert d’Ekitike chez les Magpies. En coulisse, le pensionnaire de Ligue 1 aurait déjà identifié son successeur du côté de la Super Lig.

Un international égyptien dans le viseur de Reims

Selon Foot Mercato, c’est un nom assez connu en Ligue 1 qu’aurait coché le Stade de Reims. Déjà pisté par l’AS Saint-Étienne, les Girondins de Bordeaux, le LOSC ou encore Lyon, Mostafa Mohamed serait désormais sur les tablettes de Reims. Le site spécialisé croit savoir que le SDR souhaite recruter l’international égyptien de 24 ans sous la forme d’un prêt. L’avant-centre de Galatasaray a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives en 40 apparitions cette saison. Sa valeur marchande est estimée à 6,5 millions d’euros sur Transfermarkt.

Au vu de la concurrence dans ce dossier, les enchères pourraient augmenter pour Mostafa Mohamed. Promu en Ligue 1 cette saison, le Toulouse FC serait aussi intéressé par l’Égyptien. Lequel serait également dans le viseur des Allemands de Schalke 04, de retour en Bundesliga cette année.