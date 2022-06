PSG Mercato : C'est fait, une star en attaque va signer au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 24 juin 2022 à 11:05

PSG Mercato : Après avoir frappé un gros coup avec la prolongation de Kylian Mbappé, le Paris SG serait proche d’un autre succès tout aussi éclatant.

PSG Mercato : Après Mbappé, une autre star du Paris SG va prolonger

Après Kylian Mbappé, une autre star du Paris Saint-Germain devrait elle aussi prolonger son contrat dans la capitale. Libre le 30 juin prochain, Marie-Antoinette Katoto aurait finalement donné son accord à Nasser Al-Khelaïfi en vue d’un renouvellement. Interrogée jeudi par l’AFP, l’attaquante de 23 ans a indiqué que son choix était d’ores et fait entre son club formateur et tous les autres grands d’Europe, notamment le FC Barcelone et l’Olympique Lyonnais, sans toutefois l’annoncé. Ce vendredi, le journal L’Équipe assure que l’internationale française devrait suivre les pas de Kylian Mbappé en signant un nouveau bail avec les Rouge et Bleu.

« Marie-Antoinette Katoto devrait mettre fin au suspense et annoncer le nom de son futur club lundi. Mais il y a de fortes chances que ce club soit le Paris Saint-Germain et que l’avant-centre de l’équipe de France prolonge son contrat », révèle le quotidien sportif. Un succès qui porte la griffe d’Antero Henrique, l’ancien directeur sportif revenu dans la capitale pour aider sur les dossiers chauds de l’été.

« Comme dans le dossier Mbappé, c’est Antero Henrique qui a renoué le contact et repris le dialogue. Les probables nominations d’Angelo Castellazzi au poste de directeur sportif à la place d’Ulrich Ramé, arrivé l’été dernier, et de Sabrina Delannoy – ancienne joueuse du PSG (2005-2017) comme coordinatrice en remplacement de Sophie Perrichon, renforce l’idée d’une prolongation de Marie-Antoinette Katoto », ajoute le média francilien qui précise que « l’accord n’est toutefois pas encore signé avec Paris et plusieurs questions restent en suspens ».

PSG Mercato : Katoto reste, la fin pour Kheira Hamraoui

Proche d’une prolongation, Marie-Antoinette Katoto ne semble plus en mesure de travailler avec la milieu de terrain Kheira Hamraoui, à qui il reste un an de contrat au PSG, et à qui le club n’a pas encore trouvé une porte de sortie. En froid avec l’ancienne Barcelonaise depuis l’agression dont cette dernière a été victime début novembre. Et surtout après les accusations proférées à l’encontre de leur coéquipière Aminata Diallo, mise en garde à vue avant d’être relâchée, ainsi que de son agent, l’attaquante tricolore a clairement fait savoir avant de donner son accord qu’il lui était désormais impossible d’évoluer avec la milieu de terrain. Après Kylian Mbappé, le Paris SG va donc conserver la meilleure buteuse de l’histoire de ses féminines.