FC Nantes Mercato : Un attaquant du FC Metz intéresse le FCN

FC Nantes Mercato : Un joueur du FC Metz, club relégué en Ligue 2, intéresse le FCN et le FC Lorient en Ligue 1. Il est aussi très courtisé en Belgique.

Indésirable au FC Metz, Ablie Jallow a passé les trois dernières saisons en dehors de la Moselle et de la Ligue 1. Malgré cela, il a réussi à attirer l’attention du FC Nantes et du FC Lorient. Selon les informations de Foot Mercato, le polyvalent ailier des Messins est pisté à la fois par les Canaris et les Merlus. Ablie Jallow a été l’une des révélations de la dernière Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021) avec la Gambie (2 réalisations en 4 apparitions). De plus, il a fait une bonne saison avec le RFC Seraing en Belgique où il était prêté depuis deux années. Le joueur convoité par le FCN et le FCL a marqué 5 buts et délivré une passe décisive en 23 matches disputés en Jupiler pro League (2021-2022).

FC Nantes Mercato : Des concurrents belges sur l'attaquant du FC Metz

Sous contrat avec le FC Metz jusqu’en juin 2024, l’international gambien (24 sélections, 6 buts) est parti pour ne pas jouer en Ligue 2, vu les nombreux prétendants à ses trousses. En plus du FC Nantes en Ligue 1, trois clubs belges : la Gantoise, Zulte-Waregem et le RSC Anderlecht souhaitent le recruter, à en croire la source. En Allemagne, l’Eintracht Francfort garde un œil sur Ablie Jallow.

Par ailleurs, le FC Nantes a coché le nom de Yan Valery (23 ans) pour se renforcer au poste de latéral droit. Ce dernier est sous contrat avec Southampton jusqu’en 2023, mais il manque de temps de jeu avec le club anglais. La saison écoulée, le Franco-Tunisien a pris part à seulement 12 matchs, dont 5 en Premier Laegue.