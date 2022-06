FC Metz Mercato : Laszlo Bölöni annonce l'arrivée d'un adjoint

Publié par ALEXIS le 25 juin 2022 à 00:35

FC Metz Mercato : Lors de sa présentation officielle à la presse, Laszlo Bölöni, le nouvel entraineur du FCM, a annoncé l’arrivée d'un coach adjoint.

FC Metz Mercato : Les grandes annonces de Laszlo Bölöni

Nommé tête du staff technique du FC Metz le 16 juin dernier, Laszlo Bölöni a été présenté officiellement en conférence de presse, ce vendredi 24 juin. Lors de la cérémonie, il a fait savoir qu’il s’est engagé à plus de 100 % avec le club mosellan. « Quand je m’engage avec un club, je deviens son premier supporter à 200%, le premier qui souffre quand ça ne va pas », a assuré le technicien roumain au centre d’entraînement de Frescaty.

Nommé pour faire remonter le FCM rapidement en Ligue 1, le nouvel entraineur des Grenats se dit prêt à faire tous les compromis possibles pour atteindre son objectif. « Quand je m’engage dans un projet, je suis capable de faire des compromis avec n’importe qui ! Je suis capable de descendre vraiment très bas pour la réussite du collectif », a déclaré Laszlo Bölöni.

Pour mémoire, ce dernier a été coach de l’AS Nancy entre 1994 et 2000, soit 6 saisons consécutives. Or le club lorrain est le rival régional du FC Metz. « J’espère que les supporters le comprendront, car j’aimerai, évidemment, être aimé. Mais, surtout être respecté, c’est le plus important », a-t-il plaidé.

Le successeur de Frédéric Antonetti a annoncé ensuite l'arrivée d'un adjoint dans son staff, tout en expliquant pourquoi il n’a pas débarqué en Moselle avec son propre staff. « Je n’ai pas voulu exiger de venir avec untel ou untel d’autant que les personnes en place sont compétentes. […] J’ai uniquement formulé le vœu d’avoir un adjoint supplémentaire et ça a été accepté », a expliqué le technicien de 69 ans.

Christophe Delmotte, futur adjoint de Bölöni

D’après le Républicain Lorrain, cet adjoint est Christophe Delmotte (53 ans). Il rejoindra donc son ancien mentor chez les Grenats. Les deux coachs se connaissent bien, car le Français avait déjà été l'adjoint de Laszlo Bölöni au RC Lens en 2011. Christophe Delmotte était l'entraineur de l’équipe réserve de Valenciennes depuis juillet 2017 (avec un intérim sur le banc des pros entre novembre 2021 et mai dernier).