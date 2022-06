FC Lorient Mercato : Offre de 5 M€, un crack du FCL sur le départ

Publié par ALEXIS le 29 juin 2022 à 03:05

FC Lorient Mercato : Pour recruter un joueur du FCL, le Torino aurait transmis une offre au club Morbihan, mais elle est inférieure à la demande des Merlus.

Compté parmi les joueurs du FC Lorient, dont les prestations ont été individuellement satisfaisantes, Armand Laurienté a capté l’attention de nombreux clubs, notamment le FC Torino. Et depuis plusieurs semaines, le club de Serie A multiplié les contacts pour recruter l’ailier droit du FCL. Ce dernier est sous contrat jusqu’en juin 2024, soit pour deux saisons encore. Néanmoins, le club breton l’a mis sur le marché des transferts, tout en espérant faire une bonne vente. Le Toro serait maintenant passé à l’offensive pour transférer le N°28 du FC Lorient.

D’après les indiscrétions de L’Équipe, le club transalpin a transmis une offre estimée à 5 M€ plus des bonus à la direction lorientaise pour s'attacher les services d'Armand Laurienté. Mais la proposition du club turinois ne satisfait pas les attentes des Merlus qui exigent 8 M€ au moins pour lâcher leur joueur, auteur d’une belle saison (6 buts, 2 passes décisives en 35 matches disputés en Ligue 1). À noter que le polyvalent attaquant du FC Lorient est évalué à 7 M€ sur le marché des transferts.

Baptiste Mouazan quitte le FCL et rejoint l'AS Nancy-Lorraine

En fin de contrat au FC Lorient et laissé libre par son club formateur, Baptiste Mouazan s’est engagé avec l’AS Nancy-Lorraine, pour trois ans. Le milieu de terrain de 20 ans portera le maillot de l’ASNL, club relégué en National à l’issue de la saison dernière. Ayant rejoint les FCL en 2015, le natif de Rennes a passé 6 ans dans le Morbihan où il n’a pas réussi à s’imposer. En 2021, il avait fait 4 apparitions avec l’équipe professionnelle de Lorient. La saison dernière, Mouazan a joué plus avec la réserve, soit 19 rencontres disputées pour 2 buts inscrits, dans le groupe de National 2.